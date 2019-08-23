Волкер: США готовы подключиться к нормандскому формату 23.08.2019, 16:39

Курт Волкер

Однако спецпредставитель Госдепартамента США заявил, что мир на Донбассе зависит не от форматов.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США в случае необходимости могут подключиться к нормандскому формату.

Об этом он заявил в комментарии агентству BNS, передает «Интерфакс-Украина».

«Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем нормандский формат», — сказал Волкер.

Представитель США подчеркнул, что главная проблема урегулирования конфликта на Донбассе заключается не в формате, а в невыполнении Россией ее обязательств по Минским соглашениям.

«Зеленский, без сомнения, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия. Я надеюсь, что это новая возможность, и Россия изменит свое поведение», — сказал представитель Вашингтона.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.