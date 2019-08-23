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Белорусы требуют снизить скорость в городе до 50 км/ч

  • 23.08.2019, 16:46
Белорусы требуют снизить скорость в городе до 50 км/ч
ФОТО: ONLINER.BY

Почему это важно?

Белорусы требуют ограничить скорость движения транспорта в городах до 50 км/ч. Они организовали петицию, которую разместили на сайте «Удобный город». Вот почему вам нужно знать об этой инициативе, пишет kyky.org.

Это вообще важно? А как в других странах?

97 стран уже ввели лимит скорости. Например, в странах ЕС, в том числе в соседних Литве, Латвии и Польше, скорость движения машин ограничена до 50 км/ч. А в населенных пунктах Беларуси разрешают разгоняться до 60 км/ч. Правда, есть нюансы: буксирующие транспортные средства могут ехать со скоростью не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, а также на прилегающих зонах допустимый скоростной режим — не более 20 км/ч.

Идею о том, чтобы изменить правила, разделяет ВОЗ. Специалисты настаивают, что увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч ведет к росту числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%. Уменьшение до 50 км/ч, напротив, сократит на 40% количество смертей на дорогах. Это также поможет развить культуру езды на велосипеде. Политика властей в этом вопросе многим не нравится: люди не понимают, для чего закрывают наземные переходы, строят подземные и ставят заборы вокруг улиц города.

Что можно сделать?

Как минимум, можно подписать петицию, в которой просят внести изменения в ПДД и снизить скорость на дорогах в населенных пунктах до 50 км/ч. На момент публикации материала обращение подписали 38 человек, через 16 дней его направят в aдминистрацию Лукашенко и УГАИ МВД Беларуси. Если поддерживаете, оставьте и свою подпись — (по ссылкеhttps://petitions.by/petitions/2832).


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