В белорусском хоккее появляется достойная смена 23.08.2019, 17:23

Владислав Колячонок

Еще четыре юниора уезжают в топовые лиги Канады.

Несмотря на все проблемы нашего хоккея (национальная сборная, минское «Динамо» и не самый сильный чемпионат), случаются и светлые пятна. Юниорская сборная, выйдя в элиту после чемпионата мира-2016, с каждым новым турниром все увереннее себя чувствует на этом уровне. Если изначально белорусские хоккеисты спасались от вылета в матчах за выживание, то последние годы выходят в плей-офф и все увереннее смотрятся на фоне топовых команд. Весенние победы над чехами и финнами тому свидетельство, пишет «Трибуна».

Эти успехи были бы невозможны без нового поколения игроков. Причем за ним следят не только в Беларуси, но и в Северной Америке. И надо же, какое совпадение: юниорская сборная прилично играет с 2016 года – и наших ребят с той поры активно приглашают в лучшие юниорские лиги Канады. За последние четыре года на импорт-драфте канадские клубы выбрали 26 белорусов, за всю историю страны – 60. В прошлом году был установлен рекорд – сразу восемь хоккеистов из Беларуси вызвали интерес у канадских клубов. Это лето не стало исключением: четверых наших выбрали и пригласили на следующий сезон в Северную Америку.

Что из себя представляют юнирские лиги в Канаде?

Так как хоккей в Канаде чуть ли не религия, то и юниорских хоккейных лиг там очень много. Но главных, в которых приглашают лучших юниоров со всего мира, всего три – Хоккейная лига западного побережья (WHL), хоккейная лига Онтарио (OHL), главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL). Кстати, в этом году в каждой из трех лиг будут выступать наши ребята. Сезон в каждой состоит из регулярной части и плей-офф. Победители плей-офф и четвертая команда по общему рейтингу этих лиг в конце сезона разыгрывают Мемориальный кубок. Команда, выигравшая этот турнир, считается лучшим юниорским коллективом Канады. По итогам сезона составляют общий рейтинг команд, который влияет на очередь выбора на канадском драфте юниоров и драфте расширения для игроков из Европы.

Кто поедет играть в Канаду этим летом?

Начнем с тех, кому предстоит выйти на драфт в этом году впервые – к таким игрокам приковано более пристальное внимание скаутов и генеральных менеджеров, да и шансы на драфт в НХЛ тоже выше.

Валентин Демченко, 17 лет

Прошлый сезон: U-18 (Беларусь) – 48 матчей, 27 (11+16) баллов, «-16»; ЮЧМ – 5 матчей, 2 (0+2), «-1»

За кого будет играть: «Байе-Комо Драккар» (QMJHL)

Белорусского вингера выбрала команда из юниорской лиги Квебека в первом раунде. Техничный форвард разрывал российскую лигу U-16, после чего поехал на Родину и прошлый сезон провел в U-18, играя против взрослых. Демченко выделяет катание, техничные руки, хороший кистевой бросок и видение площадки. Из «Драккар» лидеры прошлогодней команды перешли во взрослый хоккей, что освобождает места в топ-6 атаки. Демченко со своими навыками и потенциалом способен пробиться в ведущие звенья, что существенно повысит его игровое время и шансы на то, чтобы быть выбранным на драфте НХЛ уже летом 2020 года.

Виталий Пинчук, 17 лет

Прошлый сезон: U-17 (Беларусь) – 17 матчей, 19 (8+11); U-18 (Беларусь) – 23 матча, 10 (2+8), «-15»; ЮЧМ – 5 матчей, 3 (2+1)

За кого будет играть: «Кингстон» (OHL)

Пинчук едет в команду, которая строится с нуля. Прошлый сезон «Кингстон» провалил и стал худшим среди всех клубов трех юниорских лиг Канады. За эти «заслуги» в «Кингстон» попал очередной канадский огромный талант, «следующий уникум» Шэйн Райт, которому только 15. Рядом с таким проспектом предстоит играть белорусу. Сам Пинчук обладает очень техничными руками, что позволяет обыгрывать соперника на малом пространстве. Также у него неплохой кистевой бросок. Есть над чем и поработать в этом году – катание, игра корпусом и игра без шайбы. В строящейся команде у белоруса хорошие шансы проявить себя в драфтовый год.

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Следующих игроков не выбрали на драфте НХЛ в этом сезоне, но клубы из канадских юниорок все равно ими заинтересовались.

Евгений Оксентюк, 18 лет

Прошлый сезон: «Шахтер» (Беларусь) – 49 матчей, 18 (6+18), «+9»; плей-офф: 11 матчей, 0 (0+0), «-4»; ЮЧМ – 5 матчей, 6 (3+3), «+1»; МЧМ (Д1) – 5 матчей, 1 (1+0), «+1»

За кого будет играть: «Флинт» (OHL)

Форвард вместе с Колячонком тащили сборную на ЮЧМ к лучшему достижению в истории. Теперь обоим предстоит оживлять «Флинт». Колячонок был одним из лидеров команды и с его помощью Оксентюку станет проще освоиться в коллективе. С игровыми качествами у самого Евгения все в порядке – катание, техника, на высоком уровне бросок. Небольшие габариты не должны стать проблемой – белорус уже провел сезон со взрослыми, и навыки силовой борьбы у него есть. Да и в юниорских лигах габариты не так влияют на игру форвардов. Может, со второй попытки Оксентюк сумеет привлечь к себе внимание скаутов из НХЛ?

Илья Соловьев, 19 лет

Прошлый сезон: U-20 (Беларусь) – 53 матча, 8 (3+5), «-38»; плей-офф: 4 матча, 0 (0+0), «+2»; МЧМ (Д1) – 5 матчей, 0 (0+0), «-3»; ЧМ (Д1) – 5 матчей, 0 (0+0), «-1»

За кого будет играть: «Сагинау» (OHL)

Редкий случай, когда хоккеист в 19 лет может привлечь команду из юниорской лиги. Соловьев уже дважды мог выходить на драфт НХЛ, но только сейчас добрался до юниорки Канады. Защитник заставил заинтересовать на МЧМ и взрослом чемпионате мира, где помог сборной вернуться в элиту. Соловьев – игрок, больше нацеленный на сохранность собственных ворот, а вот над подключениями к атакам как раз и предстоит поработать в Северной Америке. На своей половине белорус действует неплохо – остается улучшить катание и обрести стабильность. Наш защитник будет выступать в команде с одним из главных фаворитов следующего драфта НХЛ – канадцем Коулом Перфетти.

Кому из белорусов после канадских юниорок удалась карьера в НХЛ?

Здесь не все так просто. Само попадание в команду, выступающую в одной из лучших юниорских лиг мира, еще ничего не значит. Для большинства белорусов это и становилось потолком, и только Сергей Костицын из наших сумел потом себя зарекомендовать в НХЛ. Выступления Брата-2 в OHL в составе «Лондона» можно ставить в пример не только нашим игрокам. За два сезона Костицын провел 122 матча и набрал 209 (66+143) баллов. Во втором сезоне белорус играл в одном звене со звездой и будущим первым номером драфта НХЛ Патриком Кэйном. Их связку остановить было невозможно, и оба пробили отметки в 130 баллов. У Сергея было 131 (40+91) очко в 59 матчах. Однако в НХЛ заиграть так же ярко сходу не получилось – Костицын долго пробивался в «Монреаль», а лучшие свои сезоны провел в «Нэшвилле» после обмена.

Неплохо в юниорках Канады смотрелись и Константин Захаров (49 (33+16) в 53 матчах), Михаил Стефанович (210 (106+104) в 171 матче), Алексей Ложкин (208 (83+125) в 123 матчах). Однако никто из них до НХЛ так и не дорос.

Кто еще из белорусов будет выступать в юниорках Канады в этом сезоне?

Наибольший интерес вызывает прогресс защитника Данилы Паливко. Ему лишь 17, и он выйдет на драфт НХЛ этим летом. Большое преимущество белоруса в том, что преддрафтовый сезон не будет первым по счету для него в Северной Америке. Паливко провел прошлый сезон в лиге WHL за «Летбридж», постепенно получая все больше времени и в итоге зарекомендовал себя как защитник первых пар.

Алексея Протаса после сильного плей-офф и чемпионства в WHL выбрал на драфте НХЛ «Вашингтон» и даже успел подписать контракт с новичком, но следующий сезон хоккеист проведет в юниорке за «Райдерс». Несмотря на контракт, форвард не может играть в составе фарма «столичных», так как игроки, выбранные на драфте из юниорской лиги Канады, не имеют права играть в АХЛ до 20 лет, ну а пробиться прямо сейчас в состав «Вашингтона», который выжимает максимум из состава для борьбы за чемпионство, не представляется возможным. Поэтому остается лишь вариант с юниоркой. Еще один год в WHL должен пойти Протасу на пользу – у него уже есть статус в команде, он будет получать много времени, что должно сказаться на развитии навыков. И главное, будет еще год, чтобы подтянуть катание.

Владислава Колячонка на драфте выбрала одна из самых перспективных команд НХЛ да еще с пробелами в линии обороны, что повышает шансы пробиться в НХЛ. Однако на этот сезон совершенствовать игру Владислав поедет в свой «Флинт». Защитник и так был одним из лидеров клуба, теперь от него будут требовать еще большего. Но Колячоноку станет в этом сезоне повеселее – в одной команде оказался товарищ по сборной. Владислав движется в правильном направлении – хорош на обеих сторонах площадки, обладает хорошим катанием и хоккейным айкью. Осталось лишь не снижать к себе требований.

Еще официально не подтверждено, но после неоправданных авансов и пролета мимо драфта второй сезон в «Эдмонтоне» (WHL) должен начать Владимир Алистров. У него будет шанс доказать, что прошлый хоккейный год просто съела адаптация – команду из-за возрастных ограничений покинули практически все лидеры, поэтому места в топ-6 атаки и в бригаде большинства будут. Остается только работать.