Украинский нардеп: Аваков может возглавить СНБО

Украинский нардеп: Аваков может возглавить СНБО4
- 23.08.2019, 17:38
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Два источника подтвердили эту информацию.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может получить должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, сообщил народный депутат Сергей Лещенко, пишет «Новое время».
Политик ссылается на два источника: один в правоохранительных кругах, второй — в медийных.
«Насколько правдив слух — узнаем на следующей неделе», — написал Лещенко в Telegram.
Ранее избранный депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал трех министров нынешнего правительства, которые могут сохранить рабочее место после формирования нового Кабинета министров:
министр внутренних дел Арсен Аваков,
министр здравоохранения Уляна Супрун,
министр финансов Оксана Маркарова.