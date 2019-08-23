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Украинский нардеп: Аваков может возглавить СНБО

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  • 23.08.2019, 17:38
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Украинский нардеп: Аваков может возглавить СНБО
Арсен Аваков
Фото: Reuters

Два источника подтвердили эту информацию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может получить должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, сообщил народный депутат Сергей Лещенко, пишет «Новое время».

Политик ссылается на два источника: один в правоохранительных кругах, второй — в медийных.

«Насколько правдив слух — узнаем на следующей неделе», — написал Лещенко в Telegram.

Ранее избранный депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал трех министров нынешнего правительства, которые могут сохранить рабочее место после формирования нового Кабинета министров:

министр внутренних дел Арсен Аваков,

министр здравоохранения Уляна Супрун,

министр финансов Оксана Маркарова.


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