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Прага предлагает России забрать памятник Коневу

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  • 23.08.2019, 17:56
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Прага предлагает России забрать памятник Коневу

Устали отмывать от краски?

Глава администрации района Прага-6, где расположен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, считает нецелесообразным восстанавливать памятник после очередного обливания краской и предлагает посольству России забрать его на свою территорию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

"Видно, что на дворе август. Конев снова красный, как и каждый год", - заявил глава администрации Ондржей Колар. "Я считаю, что пока этот памятник будет здесь стоять, он постоянно будет оставаться мишенью для нападения вандалов", - пояснил он.

"То, что происходит, однозначно указывает на то, что жители Праги-6 не хотят, чтобы здесь стоял этот памятник. На этот раз мы решили оставить все как есть. Мое личное мнение - надпись, появившаяся на памятнике, правдиво говорит о том человеке, который там изображен. Это дополняют и информационные таблички, которые мы там разместили. Кроме того, я не вижу смысла тратить деньги жителей Праги-6 на то, что они не хотят у себя видеть", - заявил Колар.

Сейчас районная администрация готовит письмо к посольству РФ, "в котором призовем их к переговорам и повторим наше предложение, сделанное еще два с половиной года назад, чтобы они перенесли памятник маршалу Коневу на территорию посольства, то есть на территорию РФ".

"Не думаю, что кто-то из чешских граждан будет настолько отчаянным, что станет лазить через забор российского посольства и обливать маршала Конева краской на территории другого государства. Конев де-факто остался бы в Праге-6, так как посольство РФ находится в этом районе. Если россияне не согласятся, мы будем вести переговоры и с другими субъектами - Военно-историческим институтом, музеем тоталитаризма, который может появиться в Праге. Думаю, памятник неплохо бы смотрелся в Военном музее", - рассказал Колар.

В ответ на официальный протест посольства РФ Министерство иностранных дел Чехии в своем заявлении указывает, что комментировать решение администрации Праги-6 не относится к компетенции внешнеполитического ведомства.

"Мы обращаем внимание, что памятник не является военным захоронением, подпадающим под действие межправительственного договора между ЧР и РФ о взаимной охране военных могил, и на него не распространяется другая защита в рамках международного права. Он находится полностью в ведении органов местного самоуправления. Согласно Конституции Чешской республики, государство может вмешиваться в деятельность территориальных органов самоуправления только в случае нарушения закона", - говорится в заявлении МИД Чехии.


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