Доллар подорожал перед выходными 23.08.2019, 18:28

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги валютами.

Доллар и российский рубль на торгах 23 августа подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,002, его курс составляет Br2,0566 за $1 (на торгах 22 августа - Br2,0546 за $1).

Евро подешевел на Br0,0035 и стоит Br2,2759 за 1 евро (22 августа - Br2,2794 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0036 до Br3,1349 за 100 российских рублей (22 августа - Br3,1313).