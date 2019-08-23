«Мертвая зона»: жительница Карелии рассказала о состоянии природы после ЧП под Северодвинском 3 23.08.2019, 18:40

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Она показала шокирующие фото и видео растительности.

Вскоре после ядерной аварии в Архангельской области экологическая ситуация в радиусе нескольких сотен километров от эпицентра взрыва начала стремительно ухудшаться, пишет Newsader.

Жительница карельского поселка Рабочеостровск Ирина Кудряшова опубликовала в соцсети Вконтакте видеозаписи и фотографии, демонстрирующие признаки гибели растительности на небольшом беломорском острове Як, который находится близ Архипелага Кузова – в 250 километрах от военного полигона.

Кадры, сделанные ее супругом спустя десять дней с момента катастрофы, показывают иссушенные, пожелтевшие, местами коричневатые листья, хвою, кустарники, мох. Журналистам удалось поговорить с Ириной. Она дала разрешение на публикацию видеороликов и рассказала о том, что в последние две недели природа в округе умирает буквально на глазах. Страдает не только флора: исчезают птицы и насекомые. Кудряшова и другие местные жители опасаются того, что речь идет о радиационном заражении.

"Ни мухоморов, ни поганок, никакой живности", – сказала собеседница, пояснив, что прежде они с мужем каждый год собирали на этом острове грибы, да и сама Карелия славится как "грибной регион".

По ее словам, эти изменения наступили именно в последние дни: до взрыва 8 августа такого явления никогда не наблюдалось. "Ягода вороника, которая растет под ногами как сорняк, пропала. Нет ни птиц, ни комаров, ни мошек", – заявила она.

Ирина указала на характерные признаки болезни листвы: зеленые только у самых черенков – и болезненно-желтые с признаками высыхания по краям. "Словно просто моментально высохли. Даже не опали – не успели опасть. Выглядели так, будто их сожгли на месте, – прокомментировала она. – Нам говорили, что на Кузовах «потемнело». Не верили. Муж съездил – сам удивился. Резкий контраст с прошлыми годами".

Нездоровый вид и у стволов деревьев: они почернели, отметила Ирина. Ядовито-оранжевые иголки на елях – вечнозеленых растениях – практически не оставляют сомнений в том, что речь идет о техногенном воздействии. По словам очевидцев, хвоя порыжела не вся целиком, как при засыхании, а пятнами – так, словно ее обрызгали неким веществом.

Ирина не одинока в своих наблюдениях. У ее соседки, на свидетельства которой сослалась наша собеседница, буквально в течение двух последних дней испортилась смородина: "Еще недавно набиралась цвета, не успела созреть – и буквально на глазах засохла. Превратилась в изюм. Никогда такого раньше не было".

Аналогичные жалобы изложили и другие жители Карелии. "Мужики с Беломорска в море вышли, а там по Шуерецку (село Шуерецкое на побережье Белого моря – прим.) корабли военные стояли, сверху облако желтое. И их вернули обратно. Так и не дали пройти в море. Так что добро пожаловать в Карелию-Чернобыль. Спасибо ядерщикам безумным", – написал в соцсети "Вконтакте" Игорь Бочанов, житель города Кемь, располагающегося рядом с Рабочеостровском.

"Такая же ситуация и за Як-островом: сейчас все пожухло и засохло на глазах! Да и раньше, в прошлые годы замечалось, особенно после 2009 года, с северной стороны и северо-восточной, весь лес на островах и трава как залита краской коричневой! Ни ягод, ни грибов, как полосою проходит!" – отреагировал пользователь под именем Сандро Автушенко.

По данным портала Руна, "ответа на вопрос кемлян о влиянии ядерной аварии под Архангельском на Карелию до сих пор нет", несмотря на работающую систему "Инцидент менеджмент", призванную отслеживать запросы пользователей и перенаправлять их в адрес официальных органов власти.

О том, что природа в десятках и сотнях километров предположительно страдает от радиации, ранее рассказал другой местный житель. Он передал нам видеозапись, на которой растения выглядят так же, как на представленных выше кадрах, полученных от семьи Кудряшовых. "Радиация сожгла листву", – констатировал пожелавший сохранить анонимность автор и высказал сомнения в истинности заявлений российских властей о том, что радиационный фон в данном районе соответствует норме. По его словам, в радиусе 300 километров от места аварии "сгорели деревья".

Ирина не исключает, что последствия взрыва могли иметь не только радиационную, но и химическую составляющую. "Живем вроде бы в мирное время. Противорадиацонные костюмы никто не покупал", – сказала она, добавив, что теперь ей пришлось обзавестись дозиметром. Ее аппарат не показал превышения нормы.

"За Як островом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь – мертвая зона", – так Ирина охарактеризовала увиденное в соцсети "Вконтакте".

19 августа она обратилась к Артуру Парфенчикову с требованием "о прояснении ситуации, сложившейся после взрыва под Северодвинском": "Будут ли проводиться какие-то экспертизы, что вообще предпринимается правительством Республики по данному вопросу, как это всё скажется на здоровье людей?", – написала она в группе "Общественный контроль" соцсети Вконтакте.

В ответе, который был опубликован официальным правительственным аккаунтом Республика Карелия в четверг, сказано, что по состоянию на 20 августа гамма-фон в Карелии "соответствует его естественным значениям (0,09–0,11 мкЗв/час) и не представляет опасности для здоровья населения".

В комментарии к одному из сообщений Кудряшовой упомянутый выше Автушенко отметил, что после взрыва близ Нёнокса пользоваться "дарами" природы на карельских островах и в соседних районах стало невозможно. "Судя по облезшим вицам и жухлой растительности, туда ехать не совсем безопасно!" – уверен он.

Пока неясно, какое именно влияние оказало происшествие под Северодвинском на здоровье местных жителей. Ирина рассказала, что среди населения распространена онкология и инсульты, а также пожаловалась на серьезные проблемы с водоснабжением. "Нам иной раз воду привозят: она коричневая, как компот. У нас нет очистных сооружений. Мы не знаем, что пьем и чем дышим теперь", – сказала она.

Другие источники нашего издания в Карелии, попросившие не раскрывать их личности, сообщили о резком падении потока иностранных туристов после инцидента на архангельском полигоне. По данным наших собеседников, жители зарубежья массово отзывают свои заявки на популярный туристический маршрут до острова Соловецкий.

"Такое впечатление, что за границей знают больше, чем мы в России", – сказал нам один из знакомых с обстоятельствами дела информаторов, который работает в туристической отрасли.

Является ли происходящее следствием радиоактивного выброса, неизвестно, однако картина чахнущей растительности и правда напоминает ту, что характерна для радиоактивной катастрофы.

О рыжем от радиации лесе

"Мы много гектаров вырубили, для того чтобы захоронить выпавшие плутониевые следы. И особенно, чтобы захоронить тот лес, который стал опасен в пожарном отношении. Он порыжел в зависимости от дозы, полученной во время авари", – рассказывал в 2017 году один из ликвидаторов чернобыльской аварии Валерий Стародумов, занимавший должность замкомандира отряда дозиметрической разведки.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался, как сообщало Минобороны, "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые заявили об испытании ядерного устройства. Согласно Росгидромету, радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз.

Эта информация соответствует сведениям, первоначально представленным на сайте северодвинской администрации. Позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, объяснив, что "ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации". Минобороны с самого начала отрицало факт радиоактивного заражения. Президент Путин позже поддержал это утверждение, заявив о том, что "никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует".

Врачи Архангельской областной больницы пожаловались на то, что их не предупредили о радиоактивном характере пациентов, которых им предстояло обслуживать.