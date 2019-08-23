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Жители Кореличей: Поставлена задача «создать иллюзию идеальной аграрной страны»

  • 23.08.2019, 19:08
Жители Кореличей: Поставлена задача «создать иллюзию идеальной аграрной страны»

Как в Кореличском районе готовятся встречать Лукашенко.

Что закорело в Кореличах? Искать ответ на этот вопрос скоро будет «высшее должностное лицо», пишет блогер NEXTA в своем телеграм-канале.

То ли им овладела тяга к перемене мест, то ли старческий геморрой не позволяет долго сидеть в кресле, но оно, это самое лицо с усами, снова собирается в дорогу.

А в Кореличах - готовятся встречать. Со всем свойственным подобным мероприятиям авралом.

- Суетимся и работаем без выходных, - пишут жители Кореличского района. - Поставлена задача: "создать иллюзию идеальной аграрной страны". Именно в такой формулировке. Поэтому белим заборы негашеной известью, моем коровники и самих коров с мылом, а также срочно лечим им болячки. Готовят весь район, т.к. "лицо" будет лететь на льнозавод на вертолёте и может увидеть лишнее.

Люди, а вам самим не надоело? За 25 лет усатый клоун объехал с гастролями всю страну. Изменилось что-нибудь? Если не только на день показухи?


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