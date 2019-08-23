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Отдых в Грузии 2019: морской, горнолыжный, винный туризм

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  • 23.08.2019, 19:28
Отдых в Грузии 2019: морской, горнолыжный, винный туризм

Грузия хорошо подходит для поездок выходного дня.

Морской отдых, горнолыжный, винный и медицинский туризм. Гостеприимство грузин не может не восхищать. Их культура удивляет и манит, а тысячелетняя история по-настоящему впечатляет, сообщает сайт fakty.com.ua.

Грузия уважительно хранит традиции и активно развивается.

Она движется за туристическими трендами. Страна вкладывает миллионы лари, восстанавливает крепости и учит простых людей, как работать с туристами.

Крепостей и древних храмов в Грузии немало, поэтому удивить туристов трудно. Впрочем, историю Ахалцихской крепости решили восстановить. Государство и инвесторы вложили сюда минимум $35 млн. Полтора года работы, и она стала одной из самых желанных среди путешественников.

На семи гектарах две части: Верхняя крепость – историческая, и Нижняя – современная. Есть гостиница, ресторан, винный погреб. Здесь даже венчают молодоженов. Если крепость – сердце Ахалцихе, то местные – его душа.

Традиции, культура, происшествия, вино, гастрономия – туризм в Грузии в тренде. Чтобы его развивать основали государственные программы. В маленьких селах и городах людей учат основам сервиса, английского, бухгалтерии и ведения экскурсий. Привлекли более 1600 грузин, все бесплатно.

К слову, Грузия уникальна своей архитектурой. Страна сумела сохранить исторический колорит, при этом активно развивает современную инфраструктуру.


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