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Как поступят с призывниками творческих специальностей

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  • 23.08.2019, 19:41
Как поступят с призывниками творческих специальностей

Сначала отслужи, а потом иди в Академию музыки?

10 августа вступил в силу «закон об отсрочках». По нему выпускникам колледжей не будут давать еще одну отсрочку от службы в армии — на время учебы в университете, пишет tut.by.

Что будет с выпусками творческих специальностей, например с музыкантами, для которых важно не прерывать процесс обучения?

Ребята, которые профессионально занимаются музыкой, обычно после музыкальной школы, которую оканчивают в 8−9 классе, поступают в музыкальное училище. После училища, чтобы повысить профессиональный уровень и претендовать на более престижную работу, идут в Академию музыки или в другие профильные высшие учебные заведения. Для музыканта важны как непрерывные занятия, так и то, кто будет преподавателем. В такой ситуации выпасть из процесса на полтора года, чтобы отслужить в армии, значит потерять профессиональную подготовку.

— Моя специальность требует трехступенчатого образования: музыкальная школа, колледж и Академия музыки, — объяснял в комментарии выпускник музыкального колледжа Александр Кисилев, который в этом году поступил в Академию музыки. — У нас учеба построена на индивидуальных занятиях. И я очень хотел попасть к одному педагогу. Поступил, написал заявление, чтобы заниматься с ней. И она согласилась. То есть меня в свой класс взяла одна из лучших наставниц.

Молодому человеку повезло: действие «закона об отсрочках» не будет распространяться на тех, кто успел поступить в этом году. Но чего ждать музыкантам-призывникам, которые окончат училище в 2020 и последующих годах?

— Разумеется, при призыве на срочную военную службу максимально учитывается уже полученная специальность, уровень образования для направления в те или иные воинские части, — говорит начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров. — Что касается граждан, имеющих музыкальное образование, у нас огромное количество военных оркестров, в каждой из воинской частей. Также у нас есть академический ансамбль песни и танца, образцово-показательный оркестр, где проходят военную службу в том числе и те, кто получил музыкальное образование. Уместно напомнить, что в Израиле военная служба не мешает никому делать карьеру в бизнесе, искусстве или в сфере государственного управления.

— Среднее специальное образование — это законченный уровень образования. Выпускник получает диплом, возможность трудоустройства, — говорит начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович. — Музыкальное образование — показательный пример, для творческого развития должна быть непрерывность. Если молодой человек с музыкальным образованием будет призван, наверное, будут созданы все условия, чтобы после службы в армии он смог получить высшее образование. Когда был призыв после первого курса (имеется в виду советский период. — Прим.), люди поступали, шли служить, возвращались, становились и старостами групп, и отличниками — по разным направлениям, не только музыкальным. Это подтверждается практикой. Мы здесь абсолютно не видим проблемы.


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