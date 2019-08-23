Ученые: Есть планеты с большим разнообразием жизни, чем Земля 1 23.08.2019, 20:30

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Исследователи смоделировали климатические условия на нескольких экзопланетах.

Ученые из Чикагского университета смоделировали потенциальные климатические условия на экзопланетах, которые были найдены во Вселенной, и выяснили, что некоторые из них более пригодны для жизни, чем Земля. Сделать это удалось с помощью программного обеспечения ROCKE-3D, разработанного Институтом космических исследований им. Годдарда, сообщает «Зеркало недели».

Исследователи отмечают, что основным критерием отбора потенциально обитаемых планет является наличие в океане механизмов подъема глубинных вод к поверхности. Модель циркуляции океана позволила выявить критерии, наиболее важные для развития биосферы на экзопланете.

Более высокая, чем на Земле, плотность атмосферы, более низкая скорость вращения планеты и наличие на ней континентов — вот что может сделать экзопланету пригодной для обитания. Симуляция показала, что потенциально уже существует ряд таких космических объектов, на которых разнообразие форм жизни даже больше, чем на нашей планете.