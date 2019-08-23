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Польша подписала рекордный по объему контракт на поставки сжиженного газа

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  • 23.08.2019, 20:50
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Польша подписала рекордный по объему контракт на поставки сжиженного газа

Польский концерн PGNiG обязался поставить промышленному концерну Synthos 8,2 тысяч тонн сырья.

«Польская нефтегазовая компания» (PGNiG) подписала рекордный по объему контракт на поставки сжиженного газа. К концу 2021 этот польский концерн обязался поставить промышленному концерну Synthos примерно 8,2 тыс. тонн сырья, передает «Польское радио».

Президент концерна Synthos Збигнев Вармуз подчеркнул, что решающим в выборе поставщика газа стал, прежде всего, финансовый фактор.

«Мы подписали этот контракт, потому что предложение PGNiG было наиболее выгодным. Это во-первых. Во-вторых, мы уже много лет успешно сотрудничаем с PGNiG, правда в значительно меньшем объеме в Польше, в рамках работы нашей чешской фабрики. И в-третьих, мы очень любим подписывать такие контракты с компаниями с польским капиталом», - сказал Збигнев Вармуз.

Промышленный концерн Synthos производит синтетический каучук, используемый в производстве покрышек, средства для защиты растений, а также полуфабрикаты, необходимые для изготовления пенопласта. Помимо Польши, компания Synthos владеет заводами в Чехии, Голландии и Франции.


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