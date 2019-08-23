Польша подписала рекордный по объему контракт на поставки сжиженного газа 1 23.08.2019, 20:50

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Польский концерн PGNiG обязался поставить промышленному концерну Synthos 8,2 тысяч тонн сырья.

«Польская нефтегазовая компания» (PGNiG) подписала рекордный по объему контракт на поставки сжиженного газа. К концу 2021 этот польский концерн обязался поставить промышленному концерну Synthos примерно 8,2 тыс. тонн сырья, передает «Польское радио».

Президент концерна Synthos Збигнев Вармуз подчеркнул, что решающим в выборе поставщика газа стал, прежде всего, финансовый фактор.

«Мы подписали этот контракт, потому что предложение PGNiG было наиболее выгодным. Это во-первых. Во-вторых, мы уже много лет успешно сотрудничаем с PGNiG, правда в значительно меньшем объеме в Польше, в рамках работы нашей чешской фабрики. И в-третьих, мы очень любим подписывать такие контракты с компаниями с польским капиталом», - сказал Збигнев Вармуз.

Промышленный концерн Synthos производит синтетический каучук, используемый в производстве покрышек, средства для защиты растений, а также полуфабрикаты, необходимые для изготовления пенопласта. Помимо Польши, компания Synthos владеет заводами в Чехии, Голландии и Франции.