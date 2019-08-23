Иностранные фонды бегут из российских акций как в 2014 году 1 23.08.2019, 21:10

За три недели с рынка ушло больше $1 миллиарда.

Российский фондовый рынок продолжает стремительно терять иностранных инвесторов.

С начала августа фонды-нерезиденты избавились от акций российских компаний на 1,1 млрд долларов, а масштабы распродажи сделали ее крупнейшей с момента введения санкций в 2014 году, пишет finanz.ru.

За неделю с 15 по 21 августа зарубежные держатели бумаг российских компаний вывели с рынка 440 млн долларов, неделей ранее - 180 млн, а в первые семь дней месяца - еще 450 млн, следует из данных EPFR Global, которые приводит в обзоре БКС.

С учетом фондов облигаций отток иностранного капитала достиг 1,26 млрд долларов: с долгового рынка ушло 60 млн долларов за неделю и 190 млн в сумме с начала месяца.

Если в начале года бумаги распродавали инвесторы, ориентированные на развивающиеся рынки в целом, то в августе к ним присоединились фонды, которые специализируются исключительно на России.

На прошлой неделе они продали акций на 330 млн долларов, показав рекордный c 2017 года отток, а с начала месяца вывели 550 млн долларов.

В первую неделю августа 141 млн долларов вывели два крупных фонда - Pictet и Parves. На прошлой неделе к распродаже подключился крупнейший ориентированный на Россию биржевой фонд США - VanEck Vectors Russia ETF.

15 августа он продал бумаг на 22,8 млн долларов, 16 августа - на 9,75 млн, 19 августа - на 7,54 млн, а в среду, 21 августа, - на 5,43 млн, следует из данных etf.com.

«Фонды под активным управлением, инвестирующие в Россию, показали самые большие оттоки за последние 2,5 года, сигнализируя о сохранении негативных тенденций в потоках фондов, несмотря на в целом спокойное поведение рынка. В краткосрочной перспективе мы видим риски для российских акций и облигаций», - отмечает Смольянинов.

Капитал уходит не только из России: на фоне эскалации торговых войн и угрозы резкого замедления мировой экономики инвесторы распродают акции и спасаются в наличных и защитных активах, прежде всего гособлигациях США и Германии, отмечают аналитики Morgan Stanley.

По их подсчетам, с начала года 550 млрд долларов утекло из рисковых активов в направлении госдолга и фондов денежного рынка. Масштабы ротации капитала сопоставимы разве что с ситуацией 2008 года, когда банкротство Lehman Borthers и ипотечный кризис в США отправили рынки в крутое пике, а мировую экономику - в рецессию.

Такое агрессивное позиционирование создает риски, предупреждает MS: толпа инвесторов бросилась на один «борт» спекулятивной лодки, и в случае любого позитивного сюрприза - будь то сделка Трампа с Китаем или резкое смягчение ФРС - рынки рванут в противоположную сторону.

Разочарование может наступить уже в сентябре, предупреждают аналитики Societe Generale. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС закладывают в котировки четыре снижения на 25 базисных пунктов до лета 2020 года.

«В этот сценарий пока не так просто поверить, учитывая, что экономические данные из США остаются сильными, а некоторые представители регулятора не видели оснований для снижения ставки даже в июле. Одновременно с этим, кривые процентных ставок в евро отражают ожидания, что депозитная ставка ЕЦБ будет находиться в зоне отрицательных значений ближайшие 9 лет, вероятно, не закладываясь в принципе на какое-либо ускорение данных по экономическому росту и инфляции в регионе», - констатирует SocGen.

И хотя речь не идет о том, что ФРС и ЕЦБ откажутся смягчения ДКП, котировки уже отражают такую степень мягкости грядущих решений, которым монетарным властям будет трудно им соответствовать: это означает, что ослабнет поддержка и для рынка российских гособлигаций, позиции в которых нерезиденты могут начать сокращать в конце августа - начале сентября, считают в банке.