Елена Маслюкова: Пусть не надеются, что меня эти детские пакости тронули 23.08.2019, 21:17

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Елена Маслюкова

Активистка со Светлогорске обратилась в милицию за защитой чести и достоинства.

Экологическая активистка Елена Маслюкова, которая возглавляет инициативную группу по мониторингу за вредными выбросами завода беленой целлюлозы, обратилась в РОВД Светлогорске с заявлением провести расследование и возбудить уголовное дело по факту массовой расклейки клеветнических листовок в середине августа на автобусной остановки города, сообщает «Гомельская весна».

Фото: Елена Маслюкова

- Я убеждена, что это сделали спецслужбы с целью дискредитировать меня перед выдвижением кандидатов на «парламентские выборы», - комментирует Елена Маслюкова. - Возможно, они полагают, что я буду баллотироваться. Кроме того, это психологическое давление на меня как на активистку, так как я активно борюсь против вонючего завода, который уже полтора года травит весь город и район. Но пусть не надеются, что меня эти детские пакости очень напугали - на кону стоит мое здоровье, моих родных и жителей всего города и мы не отступим от своего права жить в здоровом окружающей среде.

По закону, в течение 15 дней милиция должна дать ответ на заявление активистки.

Напомним, в Светлогорске еще до начала строительства завода беленой целлюлозы в 2014 году возникла инициативная группа по противодействию строительства вредного производства. После того как завод построили, вопреки желаниям жителей, инициативная группа начала мониторить ситуацию с вредными выбросами, обращалась в контролирующие инстанции, прокуратуру, суд, Министерство здравоохранения и окружающей среды, администрацию Лукашенко, госконтроль. Каждую неделю на главной площади города происходят протестные собрания жителей города и района.