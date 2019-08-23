Джефф Платт: Готов выступать за сборную Беларуси при любом тренере 23.08.2019, 21:25

Джефф Платт

Хоккеист прокомментировал назначение Михаила Захарова на пост главного тренера сборной Беларуси.

Нападающий "Автомобилиста" Джефф Платт перед матчем с минским "Динамо" (6:0) на Кубке ЛЖД прокомментировал назначение Михаила Захарова на пост главного тренера сборной Беларуси, пишет pressball.by.

- Приятно встретиться на льду с друзьями и партнерами по сборной. Играть против них всегда прикольно.

Я был очень рад получить титул лучшего игрока Беларуси. Это большая честь. Но трофей в руках пока держать не довелось. Думаю, что обязательно получу его по приезде в Минск.

Мне довелось поработать под началом Михаила Захарова в сборной, когда мы играли в Копенгагене. В любом случае надо уважать решение федерации. Я готов играть за сборную при любом тренере, — сказал Платт.