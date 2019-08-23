Жители Гонконга выстроились в 45-километровую живую цепь 23.08.2019, 21:42

ФОТO: REUTERS

Активисты образовали живую цепь по примеру антисоветской акции «Балтийский путь» в Эстонии, Латвии и Литве в 1989 году.

В пятницу, 23 августа, в Гонконге десятки тысяч демонстрантов образовали живую цепь по примеру антисоветской акции «Балтийский путь» в Эстонии, Латвии и Литве в 1989 году.

Об этом сообщает The Guardian (перевод - «Новое время»).

Фото: REUTERS/Ann Wang

Живая цепь протянулась на несколько километров по обе стороны гавани Гонконга. Взявшиеся за руки демонстранты заполонили собой тротуары, путепроводы, мосты, набережные и парки Гонконга, и даже взобрались на одну из самых знаменитых вершин.

Многие из них включили фонарики на смартфонах, чтобы подсветить живую цепь. Ее общая протяженность составила около 45 километров.

Акция была несанкционированной, но мирной.

Фото: REUTERS/Ann Wang

23 августа 1989 года около 2 млн протестующих сформировали живую цепь, протянувшуюся на 600 километров по всей Эстонии, Латвии и Литве. Антисоветская демонстрация стала известна как Балтийский путь.

Это был первый и последний флэшмоб в истории СССР. В течение года все три страны Балтии обрели независимость.