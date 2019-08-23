«Один рюкзак на два года»: Как родители из Витебска собирают детей в школу 23.08.2019, 21:53

Чуть больше недели осталось до начала учебного года.

И если большинство школьников наслаждаются последними деньками каникул, то их родители спешно докупают детям все необходимое для будущей учебы.

Собрать ребенка в школу «с нуля» – удовольствие недешевое. Хорошо, если что-то осталось с предыдущего года, и хоть на этом можно немного сэкономить.

«Витебский курьер» поговорил с родителями из Витебска и узнал, как они готовятся к школе.

Сэкономить помогли акции в магазинах

Ирина, мама двух дочерей младшего школьного возраста:

- Все необходимое для школы я покупала не за один раз, а на протяжении трех летних месяцев. Иду, например, за продуктами в магазин, беру заодно пару альбомов для рисования. В следующий раз несу на кассу набор карандашей или клей. В общем чеке одна покупка незаметна, а в школе детям пригодится.

Самые большие траты связаны с одеждой и обувью. К счастью, мои дети учатся не в гимназии, потому особая форма не нужна. Но учителя просят придерживаться классического стиля и купить синие трикотажные жилетки. Сэкономить мне помогли акции, которые проходили в витебских магазинах. Пожалуй, ни одну вещь я не купила за полную стоимость.

В среднем на каждого ребенка я потратила 200 рублей. Это еще повезло, что с прошлого года у нас остались рюкзаки и обувь, иначе сумму можно было смело удвоить.

Один рюкзак на два года

Елена, мама четвероклассника:

- На чем нельзя экономить, так это на школьном рюкзаке и сменной обуви. Конечно, можно дешево купить на рынке, но тогда не стоит удивляться, что их даже на учебный год не хватит. А если приобрести качественную дорогую вещь, то ее не на один год хватит. Например, сыну в этом году рюкзак не нужен – старый в отличном состоянии.

Самая дорогая наша покупка – брючный костюм, потому что с прошлого мы реально выросли. Покупали его в минском магазине со скидкой, потому потратили всего 70 рублей. По 15 рублей стоили две рубашки, 40 рублей – джемпер, 45 – спортивный костюм, еще рублей 20 я потратила на нижнее белье и носки.

На канцелярию у меня ушло немного – около 30 рублей, еще нужно сдать на дополнительную литературу 40 рублей и заплатить за учебники. Итого – порядка 250 рублей.

Вещи б/у и покупки на рынке

Алена, мама восьмиклассницы и второклассника:

- Собрать в школу двоих детей для нашей семьи довольно тяжело, потому приходится экономить на покупке одежды. Покупаю или на распродажах, в том числе через интернет, или, что чаще, присматриваю б/у варианты по объявлениям.

Многие продают брючные костюмы, рубашки, кофты-обманки в отличном состоянии за цену, которая наполовину меньше стоимости новой вещи. В этом году мне и вовсе повезло: поехали с сыном по объявлению мерить пиджак, а в итоге на 70 рублей купили у женщины полный набор: брючный костюм, спортивные штаны, мастерку, два гольфика, рубашку, два джемпера. На год должно хватить, разве что на зиму нужно будет приобрести штаны потеплее. Итого вместе с канцелярией получилось 100 рублей.

С дочкой сложнее: б/у вещи она категорически отказывается надевать, потому приходится делать покупки на рынке. Там недорого, но и качество оставляет желать лучшего. Очень надеюсь вложиться рублей в 200.

Совместная закупка и рынок в Орше

Наталья, мама третьеклассника:

- Я вложилась в 300. Причем купила и портфель, и сменную обувь, и костюм с рубашкой, и даже осеннюю куртку!

Как мне это удалось? Часть вещей я приобрела через совместную закупку в интернете, часть – присмотрела на рынке в Орше. Да-да, там такой же товар, как на витебских рынках, а цены в два раза ниже. А у нас как раз рядом бабушка живет, поэтому даже ехать специально не пришлось.

А сколько вы потратили, собирая детей в школу и на чем смогли сэкономить? Делитесь в комментариях.