закрыть
23 августа 2019, пятница, 22:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Один рюкзак на два года»: Как родители из Витебска собирают детей в школу

  • 23.08.2019, 21:53
«Один рюкзак на два года»: Как родители из Витебска собирают детей в школу

Чуть больше недели осталось до начала учебного года.

И если большинство школьников наслаждаются последними деньками каникул, то их родители спешно докупают детям все необходимое для будущей учебы.

Собрать ребенка в школу «с нуля» – удовольствие недешевое. Хорошо, если что-то осталось с предыдущего года, и хоть на этом можно немного сэкономить.

«Витебский курьер» поговорил с родителями из Витебска и узнал, как они готовятся к школе.

Сэкономить помогли акции в магазинах

Ирина, мама двух дочерей младшего школьного возраста:

- Все необходимое для школы я покупала не за один раз, а на протяжении трех летних месяцев. Иду, например, за продуктами в магазин, беру заодно пару альбомов для рисования. В следующий раз несу на кассу набор карандашей или клей. В общем чеке одна покупка незаметна, а в школе детям пригодится.

Самые большие траты связаны с одеждой и обувью. К счастью, мои дети учатся не в гимназии, потому особая форма не нужна. Но учителя просят придерживаться классического стиля и купить синие трикотажные жилетки. Сэкономить мне помогли акции, которые проходили в витебских магазинах. Пожалуй, ни одну вещь я не купила за полную стоимость.

В среднем на каждого ребенка я потратила 200 рублей. Это еще повезло, что с прошлого года у нас остались рюкзаки и обувь, иначе сумму можно было смело удвоить.

Один рюкзак на два года

Елена, мама четвероклассника:

- На чем нельзя экономить, так это на школьном рюкзаке и сменной обуви. Конечно, можно дешево купить на рынке, но тогда не стоит удивляться, что их даже на учебный год не хватит. А если приобрести качественную дорогую вещь, то ее не на один год хватит. Например, сыну в этом году рюкзак не нужен – старый в отличном состоянии.

Самая дорогая наша покупка – брючный костюм, потому что с прошлого мы реально выросли. Покупали его в минском магазине со скидкой, потому потратили всего 70 рублей. По 15 рублей стоили две рубашки, 40 рублей – джемпер, 45 – спортивный костюм, еще рублей 20 я потратила на нижнее белье и носки.

На канцелярию у меня ушло немного – около 30 рублей, еще нужно сдать на дополнительную литературу 40 рублей и заплатить за учебники. Итого – порядка 250 рублей.

Вещи б/у и покупки на рынке

Алена, мама восьмиклассницы и второклассника:

- Собрать в школу двоих детей для нашей семьи довольно тяжело, потому приходится экономить на покупке одежды. Покупаю или на распродажах, в том числе через интернет, или, что чаще, присматриваю б/у варианты по объявлениям.

Многие продают брючные костюмы, рубашки, кофты-обманки в отличном состоянии за цену, которая наполовину меньше стоимости новой вещи. В этом году мне и вовсе повезло: поехали с сыном по объявлению мерить пиджак, а в итоге на 70 рублей купили у женщины полный набор: брючный костюм, спортивные штаны, мастерку, два гольфика, рубашку, два джемпера. На год должно хватить, разве что на зиму нужно будет приобрести штаны потеплее. Итого вместе с канцелярией получилось 100 рублей.

С дочкой сложнее: б/у вещи она категорически отказывается надевать, потому приходится делать покупки на рынке. Там недорого, но и качество оставляет желать лучшего. Очень надеюсь вложиться рублей в 200.

Совместная закупка и рынок в Орше

Наталья, мама третьеклассника:

- Я вложилась в 300. Причем купила и портфель, и сменную обувь, и костюм с рубашкой, и даже осеннюю куртку!

Как мне это удалось? Часть вещей я приобрела через совместную закупку в интернете, часть – присмотрела на рынке в Орше. Да-да, там такой же товар, как на витебских рынках, а цены в два раза ниже. А у нас как раз рядом бабушка живет, поэтому даже ехать специально не пришлось.

А сколько вы потратили, собирая детей в школу и на чем смогли сэкономить? Делитесь в комментариях.


популярное за неделю

Мнение

Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич