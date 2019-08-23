Куда пойти на выходных в Минске и не только 23.08.2019, 22:58

Есть мероприятия, где вход свободный.

Чувствуете, как все вокруг оживились? Это лето подходит к концу, и люди стараются успеть то, что откладывали в предыдущие летние выходные: погулять на дне культур в Верхнем городе, заглянуть на какой-нибудь гастрономический (или пивной) фестиваль или уехать прочь из города на колоритный местечковый праздник. Любой из вариантов - в подборке tio.by на выходные.

Тбилисоба 2019

Один из самых ожидаемых праздников лета, настоящая бомба - это “Тбилисоба”. Праздник грузинской культуры развернётся в Верхнем городе 24 августа с 12:00 до 0:00. Среди исполнителей значатся Iriao, «Швидкаца» и хедлайнеры праздника Mgzavrebi. Впрочем, исполнителем на празднике может стать каждый: на “Тбилисобе” будет проходить караоке-конкурс песен Валерия Меладзе. Вкусно покушать тоже можно: в Верхнем городе будут работать 40 выездных точек с хинкали, харчо, хачапури, чурчхелой и вином. А ещё на фестивале планируют проводить настоящую грузинско-белорусскую свадьбу и заворачивать девушек в ковёр (это традиция такая).

Фестиваль домашнего пива Minsk Home Brewers' Festival

Фестиваль домашнего пива пройдёт 24 августа в помещении клуба Hide и внутренний дворик бывшей кожевенной фабрики. Перед фестивалем пройдет традиционный конкурс, посвящённый домашнему пиву в стиле Berliner Weisse. Победитель конкурсной части фестиваля получит право сварить свой сорт на мощностях партнера мероприятия - Trye Beer. Цена билета 10 BYN, стеклянный бокал с логотипом и дегустация включены. Начало праздника в 13.00.

Фестиваль пива и сидра Beer'n'Cider Fest

Этот фестиваль тоже пройдёт 24 августа - и было бы мучением выбирать между ним и Minsk Home Brewers' Festival, если бы не одно “но”. Спасибо организаторам, фестивали прекрасно друг друга дополняют. Beer'n'Cider Fest начнётся на соседней площадке Ok16 в 14.00 продлится до 21.00 (в то время как Minsk Home Brewers' Festival будет проходить с 13.00 до 17.00). Более того: участникам Minsk Home Brewers' Festival билет на фестиваль пива и сидра обойдётся в два раза дешевле: 10 рублей вместо 20 (для получения скидки нужно показать бокал MHBF). В общем, всё рискует превратиться в один огромный пивной фестиваль. Ценителей хорошего пенного и качественного сидра ждут более 60 полюбившихся сортов пива и сидра, презентации новинок, стритфуд, концерты и развлечения. Билет стоит 15 рублей.

Бесплатный кинопоказ в "Песочнице"

25 августа на большом экране и под открытым небом можно будет посмотреть датский триллер «Виновный». Герой - диспетчер службы спасения, который однажды принимает необычный звонок с просьбой о помощи и становится свидетелем семейной драмы. Начало показа в 15:00, в летний кинотеатр «Песочницы» (ул. Куйбышева, 45) вход свободный.

Неделя белорусской кухни

До 25 августа в Минске проходит Неделя белорусской кухни, среди участников - 50 объектов. В меню - 5 блюд национальной кухни (агурочны халаднiк, галкi рыбныя, шупеня са свiнiнай, кнышы з бульбай i грыбамi, сырнiкi са смятанна-макавым соусам), цены - от 2,5 до 10 рублей.

Детский маркет РэчыДарэчы Junior

24-25 августа в Галерее «Ӯ» пройдёт детский маркет “РэчыДарэчы Junior”. Тема маркета – подготовка к учебному году. Можно будет избавиться от вещей, игрушек и книг, из которых вырос ребёнок, и приобрести что-то нужное. Для родителей организованы полезные лекции про работу и развитие мозга ребёнка, возрастные кризисы, первую помощь, отцов в декрете, активное материнство, правильное питание. Можно будет получить консультацию психолога, логопеда и педиатра. Для детей организован буккроссинг, детская площадка, игры и мастер-классы, знакомство с музыкальными инструментами. Время проведения 11:00 – 17:00. Вход бесплатный, участие в маркете стоит 10 BYN.

Ярмарка органической экологической и еды

Ярмарка пройдёт 25 августа с 12.00 до 16.00 по адресу Машерова, 9/8 (Культ.Центр Корпус). Организаторы обещают дегустации и лотерею с призами. На мероприятии можно будет купить органические овощи, зелень и ягоды, яйца, мёд, крупы, хлеб на закваске из печи, а также козье молоко, сыр и творог.

Чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах

В комплексе «Раубичи» с 23 по 25 августа будет проходить Чемпионат мира по летнему биатлону. Параллельно вместе с взрослыми биатлонистами будут соревноваться и юниоры. Пришедшим на спортивный праздник организаторы обещают “вкусную и горячую кухню”, развлекательные программы и конкурсы на любой вкус.

Фестиваль Stand Up Open Air 2019 в Бресте

25 августа под Брестом пройдёт фестиваль юмора Stand Up Open Air - большой стендап-фестиваль под открытым небом. В программе выступления Юрия Стальского (“Дай дорогу”), подарки и розыгрыши. Обещают бесплатный транфер до места проведения, сбор гостей в 16.00. Билеты стоят от 20 до 30 BYN.

Ракаўскі фэст 2019

25 августа 2019 в Ракове (30 километров западнее Минска) пройдет фестиваль "Ракаўскі фэст". В программе выступления 30 коллективов и артистов из Польши, Литвы, Австрии и Беларуси (хедлайнеры -Лявон Вольскі и “Tekla Klebetnica”), а также презентация белорусской, польской, еврейской и литовской культур, кулинарный батл, бесплатные экскурсии по Ракову. Гости смогут попробовать блюда национальной кухни стран, представленных на фестивале.

Фестиваль “Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение” в Новогрудке

24 августа в Новогрудке пройдёт фестиваль «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение». Из интересного ожидаются «СЫРно-КВАСная» вечеринка, вход на которую стоит один рубль, показательные выступления каратистов и забег с препятствиями на призы от филиала «Новогрудский винзавод».Гости, которые придут на фестиваль в жёлтом, смогут поучаствовать в конкурсе «Живой сыр» и получить призы.

Анненский кирмаш 2019 в Зельве

Традиционный праздник торговли и ремесла «Анненский кирмаш» пройдёт в Зельве 23-25 августа. Гуляния начнутся ещё утром в пятницу, 23 августа, но основная программа запланирована на субботу. Ожидаются выступление ансамбля «Аколіца» из Латвии и эстрадный концерт группы «Мission jupiter», а также лазерное шоу и танцевальный марафон.

Августовский канал в культуре трёх народов

Фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трёх народов» пройдёт на шлюзе «Домбровка» 24 августа. В программе - гала-концерт творческих коллективов Беларуси, Литвы и Польши, праздничная дискотека, а также соревнования по пляжному волейболу, перетягиванию каната и дартсу.

Праздник «Деревенский сыровар» под Ошмянами

Праздник «Деревенский сыровар» пройдёт в агрогородке Жупраны (Ошмянский район) в субботу, 24 августа (начало праздника в 18.00). Изюминкой праздника станут «Сырное казино», сырная пицца-великан «Деревенский сыровар» и дискотека. Деревенские сыровары привезут на ярмарку разные виды сыров из козьего молока и поделятся секретами сыроварения. Гости смогут продегустировать и приобрести молочные продукты, попробовать сырники и выпечку на основе домашнего творога и сметаны. Для детей организуют аттракционы, прилавки с попкорном, сладостями и игрушками, проведут игры и конкурсы.