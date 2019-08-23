закрыть
23 августа 2019, пятница, 23:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Куда пойти на выходных в Минске и не только

  • 23.08.2019, 22:58
Куда пойти на выходных в Минске и не только

Есть мероприятия, где вход свободный.

Чувствуете, как все вокруг оживились? Это лето подходит к концу, и люди стараются успеть то, что откладывали в предыдущие летние выходные: погулять на дне культур в Верхнем городе, заглянуть на какой-нибудь гастрономический (или пивной) фестиваль или уехать прочь из города на колоритный местечковый праздник. Любой из вариантов - в подборке tio.by на выходные.

Тбилисоба 2019

Один из самых ожидаемых праздников лета, настоящая бомба - это “Тбилисоба”. Праздник грузинской культуры развернётся в Верхнем городе 24 августа с 12:00 до 0:00. Среди исполнителей значатся Iriao, «Швидкаца» и хедлайнеры праздника Mgzavrebi. Впрочем, исполнителем на празднике может стать каждый: на “Тбилисобе” будет проходить караоке-конкурс песен Валерия Меладзе. Вкусно покушать тоже можно: в Верхнем городе будут работать 40 выездных точек с хинкали, харчо, хачапури, чурчхелой и вином. А ещё на фестивале планируют проводить настоящую грузинско-белорусскую свадьбу и заворачивать девушек в ковёр (это традиция такая).

Фестиваль домашнего пива Minsk Home Brewers' Festival

Фестиваль домашнего пива пройдёт 24 августа в помещении клуба Hide и внутренний дворик бывшей кожевенной фабрики. Перед фестивалем пройдет традиционный конкурс, посвящённый домашнему пиву в стиле Berliner Weisse. Победитель конкурсной части фестиваля получит право сварить свой сорт на мощностях партнера мероприятия - Trye Beer. Цена билета 10 BYN, стеклянный бокал с логотипом и дегустация включены. Начало праздника в 13.00.

Фестиваль пива и сидра Beer'n'Cider Fest

Этот фестиваль тоже пройдёт 24 августа - и было бы мучением выбирать между ним и Minsk Home Brewers' Festival, если бы не одно “но”. Спасибо организаторам, фестивали прекрасно друг друга дополняют. Beer'n'Cider Fest начнётся на соседней площадке Ok16 в 14.00 продлится до 21.00 (в то время как Minsk Home Brewers' Festival будет проходить с 13.00 до 17.00). Более того: участникам Minsk Home Brewers' Festival билет на фестиваль пива и сидра обойдётся в два раза дешевле: 10 рублей вместо 20 (для получения скидки нужно показать бокал MHBF). В общем, всё рискует превратиться в один огромный пивной фестиваль. Ценителей хорошего пенного и качественного сидра ждут более 60 полюбившихся сортов пива и сидра, презентации новинок, стритфуд, концерты и развлечения. Билет стоит 15 рублей.

Бесплатный кинопоказ в "Песочнице"

25 августа на большом экране и под открытым небом можно будет посмотреть датский триллер «Виновный». Герой - диспетчер службы спасения, который однажды принимает необычный звонок с просьбой о помощи и становится свидетелем семейной драмы. Начало показа в 15:00, в летний кинотеатр «Песочницы» (ул. Куйбышева, 45) вход свободный.

Неделя белорусской кухни

До 25 августа в Минске проходит Неделя белорусской кухни, среди участников - 50 объектов. В меню - 5 блюд национальной кухни (агурочны халаднiк, галкi рыбныя, шупеня са свiнiнай, кнышы з бульбай i грыбамi, сырнiкi са смятанна-макавым соусам), цены - от 2,5 до 10 рублей.

Детский маркет РэчыДарэчы Junior

24-25 августа в Галерее «Ӯ» пройдёт детский маркет “РэчыДарэчы Junior”. Тема маркета – подготовка к учебному году. Можно будет избавиться от вещей, игрушек и книг, из которых вырос ребёнок, и приобрести что-то нужное. Для родителей организованы полезные лекции про работу и развитие мозга ребёнка, возрастные кризисы, первую помощь, отцов в декрете, активное материнство, правильное питание. Можно будет получить консультацию психолога, логопеда и педиатра. Для детей организован буккроссинг, детская площадка, игры и мастер-классы, знакомство с музыкальными инструментами. Время проведения 11:00 – 17:00. Вход бесплатный, участие в маркете стоит 10 BYN.

Ярмарка органической экологической и еды

Ярмарка пройдёт 25 августа с 12.00 до 16.00 по адресу Машерова, 9/8 (Культ.Центр Корпус). Организаторы обещают дегустации и лотерею с призами. На мероприятии можно будет купить органические овощи, зелень и ягоды, яйца, мёд, крупы, хлеб на закваске из печи, а также козье молоко, сыр и творог.

Чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах

В комплексе «Раубичи» с 23 по 25 августа будет проходить Чемпионат мира по летнему биатлону. Параллельно вместе с взрослыми биатлонистами будут соревноваться и юниоры. Пришедшим на спортивный праздник организаторы обещают “вкусную и горячую кухню”, развлекательные программы и конкурсы на любой вкус.

Фестиваль Stand Up Open Air 2019 в Бресте

25 августа под Брестом пройдёт фестиваль юмора Stand Up Open Air - большой стендап-фестиваль под открытым небом. В программе выступления Юрия Стальского (“Дай дорогу”), подарки и розыгрыши. Обещают бесплатный транфер до места проведения, сбор гостей в 16.00. Билеты стоят от 20 до 30 BYN.

Ракаўскі фэст 2019

25 августа 2019 в Ракове (30 километров западнее Минска) пройдет фестиваль "Ракаўскі фэст". В программе выступления 30 коллективов и артистов из Польши, Литвы, Австрии и Беларуси (хедлайнеры -Лявон Вольскі и “Tekla Klebetnica”), а также презентация белорусской, польской, еврейской и литовской культур, кулинарный батл, бесплатные экскурсии по Ракову. Гости смогут попробовать блюда национальной кухни стран, представленных на фестивале.

Фестиваль “Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение” в Новогрудке

24 августа в Новогрудке пройдёт фестиваль «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение». Из интересного ожидаются «СЫРно-КВАСная» вечеринка, вход на которую стоит один рубль, показательные выступления каратистов и забег с препятствиями на призы от филиала «Новогрудский винзавод».Гости, которые придут на фестиваль в жёлтом, смогут поучаствовать в конкурсе «Живой сыр» и получить призы.

Анненский кирмаш 2019 в Зельве

Традиционный праздник торговли и ремесла «Анненский кирмаш» пройдёт в Зельве 23-25 августа. Гуляния начнутся ещё утром в пятницу, 23 августа, но основная программа запланирована на субботу. Ожидаются выступление ансамбля «Аколіца» из Латвии и эстрадный концерт группы «Мission jupiter», а также лазерное шоу и танцевальный марафон.

Августовский канал в культуре трёх народов

Фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трёх народов» пройдёт на шлюзе «Домбровка» 24 августа. В программе - гала-концерт творческих коллективов Беларуси, Литвы и Польши, праздничная дискотека, а также соревнования по пляжному волейболу, перетягиванию каната и дартсу.

Праздник «Деревенский сыровар» под Ошмянами

Праздник «Деревенский сыровар» пройдёт в агрогородке Жупраны (Ошмянский район) в субботу, 24 августа (начало праздника в 18.00). Изюминкой праздника станут «Сырное казино», сырная пицца-великан «Деревенский сыровар» и дискотека. Деревенские сыровары привезут на ярмарку разные виды сыров из козьего молока и поделятся секретами сыроварения. Гости смогут продегустировать и приобрести молочные продукты, попробовать сырники и выпечку на основе домашнего творога и сметаны. Для детей организуют аттракционы, прилавки с попкорном, сладостями и игрушками, проведут игры и конкурсы.


популярное за неделю

Мнение

Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич