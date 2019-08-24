Избитому милицией гродненцу ампутировали часть ноги 51 24.08.2019, 7:57

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Омоновцы отрабатывали на мужчине приемы.

Многодетный отец из Гродно Денис Лукьянов оказался в больнице после конфликта с милицией на автомобильном фестивале SunDay. Как рассказала Дарья, двоюродная сестра Дениса, после фестиваля 36-летнего мужчину задержал ОМОН. Мужчина был немного выпивший, поэтому его решили доставить в РОВД. А по дороге, по словам Дарьи, Дениса отвезли в лес, где "потренировались на нем во владении спецприемами", сообщает "Еврорадио".

"По дороге в РОВД машину остановили около леса. Дениса вывели из машины и отвели немного вглубь, за деревья. А там внезапно началась карусель: один за другим омоновцы начали отрабатывать свои приемы, при этом еще радовались и хвалились друг перед другом, мол, смотри, как я могу! Продолжалось это несколько десятков минут. То, что избивали профессионалы, четко понятно, ведь не осталось ни одного заметного синяка или гематомы.

Брата после передали наряду с участковым Сергеем Карпуком, который четко знал, что там происходило. Когда же мы попытались связаться с ним, то оказалось, что он ушел в отпуск и выйти на него невозможно".

Через несколько недель Дениса госпитализировали — у него начался некроз мышц на ноге. Врачи провели шесть операций, мужчине ампутировали часть ноги. Сейчас инфекция подбирается к внутренним органам, и неизвестно, выживет ли Денис вообще, говорит Дарья.

Он решил подождать, пока боль пройдет сама

20 июля в Гродно проходил традиционный автомобильный фестиваль SunDay. Туда приехал и автослесарь Денис Лукьянов. Машины — его большое увлечение, поэтому он не мог пропустить автомобильный фестиваль.

На SunDay Денис приехал вместе с другом и его девушкой. Мужчины немного подвыпили. Сотрудники ОМОНа, которые дежурили на фестивальной площадке, задержали Дениса за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

В РОВД на Дениса составили протокол по статье 17.1 Административного кодекса и выписали минимальный штраф — 0,2 базовой величины, т.е. 5 рублей 10 копеек. После его отправили в вытрезвитель, где мужчина провел ночь.

Фото:euroradio.fm

Денис вышел на работу. У него сильно болели ноги, но каких-то видимых повреждений не было. Поэтому, рассказывает Дарья, он решил подождать, пока боль пройдет сама, и не стал заявлять об избиении. Через три дня на ягодицах начали появляться гематомы. Мужчина решил, что и это пройдет, и просто отлеживался дома.

Но случай оказался намного более серьезным, чем он думал. Через две недели началось отмирание мышц. Дениса положили в больницу.

Ходить нормально Денис уже точно не сможет

Состояние мужчины быстро ухудшалось. По словам Дарьи, за две недели в больнице ему провели шесть операций и ампутировали часть левой ягодицы, но некроз не закончился. Медики говорят, что повреждения, которые получил Денис, характерны разве что для ДТП на большой скорости, когда человеку пережимает ноги и долгое время его не могут вытащить из машины.

Денис вместе со своими детьми

"У Дениса не только начали фактически отходить от костей и загнивать мышцы. Из-за этих процессов появилась инфекция, которая распространяется все выше по телу. Сейчас врачи не дают никаких прогнозов и почти каждый день собирают консилиумы, — рассказывает Дарья. — Сейчас если и получится спасти вообще ногу, то ходить нормально Денис уже точно не сможет. Еще более страшно то, что инфекция уже пошла выше пояса и вот-вот может затронуть кишечник и желудок, откуда уже скоро распространится на весь организм. А значит, брат может умереть".

Женщина, которая работает юристом, уже подготовила заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Службу собственной безопасности МВД.

В пресс-службе гродненской милиции журналисту ответили, что о ситуации они не знают, и пообещали дать комментарий в понедельник.

Дарья не понимает, как ее брат мог попасть в такую историю:

"Не верю, чтобы он там мог кому-то что-то сказать или нахамил. У него и семья с тремя детьми, и в жизни он никогда слова плохого не скажет. Да, был в подпитии, но он относится к тем людям, которые если выпьют, то никогда не проявляют агрессии. Даже наоборот — он становится тихим, спокойным, всех любит и все такое".