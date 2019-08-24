Cегодня Украина празднует День Независимости 8 24.08.2019, 8:06

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24 августа 1991 года наши южные соседи стали независимым государством.

До революции 1917 года территория современной Украины была разделена между Российской империей и Австро-Венгрией. После распада обеих империй Украина вела борьбу за свою независимость. В 1917-1920 годах существовало несколько отдельных украинских государств, но ни одно из них долго не просуществовало.

В 1921 году большая часть территории Украины была включена в состав Советского Союза как Украинская ССР, где она и оставалась на протяжении последующих 70 лет. Начавшаяся в СССР перестройка дала Украине шанс на изменения.

В июле 1990 года новоизбранный парламент Украинской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Официально независимость страны была провозглашена 24 августа 1991 года, сразу после неудавшегося августовского путча в Москве.

В 1992 году Верховная Рада установила дату государственного праздника на 24 августа. Он является официальным нерабочим днем. А по случаю Дня Независимости 2019 украинцы будут отдыхать три дня, с 24-го по 26 августа включительно.

Одной из главных традиций праздника является парад на Майдане и Крещатике. Первый прошел в 1994 году, когда Украина отказалась от ядерного вооружения, поэтому военной техники на этом параде не было, пишет rbc.ua.

В 1995-1997 и 2010-2013 гг. празднование Дня Независимости проходило без парадов. В 2000, 2002-2007 годах в шествии 24 августа участвовали только военные и оркестры.

В 1998 году по Майдану впервые проехала военная техника, в 2008 -2009 гг. также была продемонстрирована авиация.

С 2014 года традиция масштабных военных парадов 24 августа в центре столицы с участием подразделений ВСУ и современных образцов техники возобновилась.

Как стало известно в июле 2019 года, президент Владимир Зеленский принял решение о проведении 28-го Дня Независимости без военного парада.

В Офисе главы государства рассказали, что праздник пройдет в новом формате с "Маршем Достоинства". Его участниками станут не только военнослужащие, но также успешные представители различных профессий, спортсмены и дети. Однако военная техника не будет задействована в параде.