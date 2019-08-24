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Белорус рассказал, как за $10 доехал до Черного моря

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  • 24.08.2019, 8:22
  • 2,649
Белорус рассказал, как за $10 доехал до Черного моря

Выбор семьи из Барановичей пал на украинский город Черноморск.

Раньше, до аннексии Крыма, мы часто ездили семьей отдыхать в Алушту. Теперь это невозможно. А на море хотелось. И желательно, чтобы вариант был бюджетным, пишет Алексей Томашевский для intex-press.by.

Кто-то скажет, что сегодня поехать к морю не проблема: турфирмы предлагают массу вариантов на любой кошелек, тот же автопарк города Барановичи отвезет в Затоку, Лебедевку и другие курортные места.

Но нам хотелось поехать самим, чтобы ни от кого не зависеть. Рассматривали Украину, и в итоге наш выбор пал на Черноморск. К тому же вопрос с жильем решился быстро: в прошлом году там отдыхали наши друзья, которые порекомендовали человека, сдающего квартиру.

Фото: Алексей Томашевский

Сутки в пути

Самый простой способ доехать до пункта назначения – поездом «Минск-Одесса». 22 часа в пути, и вы на месте. Удобно, конечно, но дорого: билет в одну сторону на одного человека стоит 162,8 рубля (плацкарт).

Можно отправиться из Бреста: на автобусе до Ковеля, а оттуда уже к морю, но и этот вариант был так себе.

Изучив вопрос, мы все-таки нашли способ добраться до Одессы за те же сутки, но в разы дешевле. Да, с пересадками, но оно того стоило. Всего 22 рубля на одного, чтобы доехать из Барановичей до Черного моря! На то же озеро Свитязь на автобусе стоит 3 рубля, а тут море!

Главное – заранее купить билет на поезд «Ровно-Одесса» (стоит около 15 рублей). Причем ехать в Украину за билетами не нужно – достаточно зайти на сайт Украинской железной дороги и купить их онлайн. Продавать их начинают за 45 дней до отправления. То есть, если вы планируете ехать 15 августа, билет надо покупать уже 1 июля. Не позже! Билеты разбирают моментом – как горячие пирожки — за ними пришлось буквально «охотиться». Так, чтобы купить билеты обратно, мне пришлось просидеть несколько часов у компьютера с пяти утра.

А дальше просто: в день отправления, утром, садимся в Барановичах на дизель до Бухличей. Билет стоит 3,52 рубля, в пути – 3,5 часа. В Бухличах проходим через пограничный пропускной пункт.

Несмотря на солидную очередь, проверяют быстро. Затем садимся в дизель-поезд «Горынь-Здолбунов» и едем до Ровно.

Билет, в перерасчете на белорусские, стоит примерно 3,5 рубля. Купить его можно в поезде, там же поменять рубли на гривны. Четыре часа в пути – и мы в Ровно.

До поезда «Ровно-Одесса» будет пару часов, чтоб отдохнуть, что-то купить, а также подзарядить телефон – в зале ожидания есть розетки, которыми можно воспользоваться бесплатно. Есть там и Wi-Fi, который, к слову, тоже бесплатный.

Садимся в поезд и утром мы уже в Одессе. А там на маршрутку — и в Черноморск (как в нашем случае) или в Затоку, или Коблево, или еще куда. До Черноморска мы добрались за 40 минут, проезд стоил примерно 1 доллар на одного.

Фото: Алексей Томашевский

Все жители сдают свободные метры

С квартирой у нас было договорено заранее. Но вообще найти жилье в Черноморске не проблема. Такое впечатление, что все жители города в этот период стараются заработать, сдав отдыхающим свободные метры.

Наше жилье находилось в пяти минутах ходьбы от моря. В квартире было все: холодильник, газовая плита, посуда, душ, телевизор. Плата за сутки – $22.

Можно найти жилье и дешевле, но дальше от моря.

Фото: Алексей Томашевский
Фото: Алексей Томашевский

Многие продукты стоят дешевле

В Черноморске много магазинов и рынков, но в основном все идут в торговый центр «Таврия».

В целом цены на продукты не выше, чем в Беларуси, а на многое так и дешевле. Особенно на фрукты и морепродукты. Например, килограмм персиков стоил 20 гривен (1,6 руб., цены приведены по состоянию на 20 июля), кило дыни – 16 гривен (1,25 руб.), 100 г креветок – 16 гривен (1,25 руб.). Креветки были и за 9 гривен (70 коп.), но мелкие.

Фото: Алексей Томашевский

Пляж

Пляж чистый и бесплатный. Людей, конечно, много, но места хватает всем. Разумеется, мусор за день скапливается, но каждое утро, когда еще нет отдыхающих, пляж убирают.

На территории пляжа есть немало кафешек и людей, торгующих с рук. Мы предпочитали чуть пройтись и купить в три-четыре раза дешевле, чем у моря.

За 100 гривен (8 руб.) можно покататься по морю на «банане», за 200 –на «таблетке», за 250 — на «Бетмене» (это такая надувная штуковина, которую на большой скорости тянут по морю, и она довольно высоко подскакивает). Последнее развлечение достаточно травмоопасно, и перед поездкой вас попросят расписаться, что, в случае чего, у вас не будет претензий к организатору.

Много аптек и пивных

Пойти в Черноморске, честно говоря, особо некуда: море, местный парк, рынки да кафешки.

Возможно, мы просто плохо изучили город, но из достопримечательностей запомнилась только Приморская лестница (построили ее по подобию одесской Потемкинской лестницы).

А еще бросается в глаза обилие аптек и пивных. То ли местный народ шибко болезненный, то ли это «фишка» такая: сперва в «пивотеку», а потом в аптеку лечиться…

На обратном пути выехали из Черноморска пораньше и прошлись по Одессе.

В общем, отдых выдался весьма бюджетным: ни в чем себе не отказывая, мы с женой и сыном потратили всего около 800 рублей. Нам понравилось, и в будущем планируем снова вернуться в Черноморск.


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