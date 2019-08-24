Как на самом деле живет город, который Лукашенко назвал раем 15 24.08.2019, 8:32

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Даже Белстат утверждает, что там не все хорошо.

Лукашенко продолжает поездки по Беларуси. После шумного разноса правоохранителей он поехал в Ивье. Как он сам признался, от этой поездки Лукашенко отговаривал руководитель гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Но визит все же состоялся. Увиденным Лукашенко остался чрезвычайно доволен, сообщает «Радыё Свабода».

«Честно скажу, вы меня приятно удивили, - сказал он на встрече с жителями Ивья. - Я думал, приеду сейчас в Ивье, а там какая-нибудь темная деревня или захудалый город. Когда приехал на этот курорт, я губернатору говорю: "Ты вообще молодец! И это же не сделаешь до приезда. Я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай"».

Первым «раем» были Старые Дороги, которые Лукашенко посетил 16 августа. Свобода полистал изданный Белстатом сборник «Регионы Беларуси 2018", чтобы понять, каким должен быть настоящий белорусский рай.

374 доллара зарплаты

Именно столько, согласно официальной статистике, в среднем зарабатывал житель Ивьевского района в июле. И это еще неплохо, ведь в 2016-м было только 244. Но все же еще далеко не только до Минска и Гродно, но даже и до других районов Гродненской области, где средняя зарплата примерно на 20% больше.

В Стародорожском районе, где главе страны тоже очень понравилась, люди зарабатывают в среднем 420 долларов в месяц. Для сравнения - официальная средняя зарплата в Шкловском районе составляет 407 долларов, в Минске - 750.

Сокращение населения

Ивье - один из самых молодых белорусских городов. Такой статус райцентр получил только в 2000 году, ранее Ивье считалось поселком городского типа. По состоянию на конец 2017 года в Ивьевском районе проживало чуть более 23 тысяч человек, 9 тысяч из которых - в самом Ивье. С 2010 года численность населения в районе сократилась на 4,5 тысячи человек. Из них более 400 приходятся на райцентр. С такими темпами через 35 лет в Ивьевском районе Лукашенко приветствовать уже некому будет.

В Стародорожском районе статистика выглядит лучше, там минус 2,5 тысячи человек с 2010 года. То же самое в родном для Лукашенко Шкловском районе. В Минске населения стабильно растет. В среднем на 15 тысяч человек в год.

Школы и больницы

С 2011 года в Ивьевском районе закрыли 4 школы, сейчас их там 15. Количество учеников в «белорусском раю» за это же время сократилось на 400 человек - с 3200 до 2600.

В Стародорожском районе школы также понемногу закрывают - минус три за семь последних лет. При этом количество учеников остается стабильным - 2400 человек.

Для сравнения - в Шкловском районе за десять лет закрылась только одна школа. Цифра учеников за это же время практически не изменилась - стабильно около 3 тысяч. В Минске количество средних школ постоянно растет. С 264 в 2010 году до 278 в 2017-м.

Лечиться в Ивье все сложнее. С 2010 года количество коек в больницах сократилось с 276 до 201 (со 100 до 87 на каждые 10 тысяч человек).

В Старых Дорогах с этим тоже непросто. Минус 60 больничных коек за восемь лет и 92 на каждые 10 тысяч человек в 2017-м.

Хотя, если сравнивать со Шкловским районом и даже Минском, это все не так и плохо. Там в 2017 году было всего 68 больничных коек на 10 тысяч человек. В столице этот показатель равен 72.

Зато в Минске гораздо лучше с врачами - 50 специалистов на каждые 10 тысяч населения. В «райском» Ивье - только 28. Примерно столько же врачей в Стародорожском районе. На Шкловщине хуже - всего 24.

Жилье

Темпы строительства жилья в Ивьевском районе, как и численность населения, постоянно снижаются. В 2017 году там построили только 64 новые квартиры (в 2010-м было 134). Соответственно, на каждую тысячу человек приходится лишь 2,8 новой квартиры (в 2010 было 4,8).

В Стародорожском районе почти такая же ситуация - в 2017 году построены 64 квартиры или 3,3 новостройки на каждую тысячу населения.

В Шкловском районе хуже. Там в 2017 году построили 57 новых квартир (в 2010-м было 270). Это всего 2 квартиры на каждую тысячу человек.

В Минске по понятным причинам строят гораздо больше нового жилья. При этом больше не только по общей численности (10,6 тысячи новых квартир в 2017 году), но и по количеству на каждую тысячу жителей города - 5,3.

Как живется в «райском» Ивьевском районе

Зарплата - 374 доллара в месяц. (В Минске - 750, средняя по Украине - 527).

Люди - минус 4500 человек за восемь лет.

Школы - минус 4 школы за семь лет и на 400 учеников меньше.

Больницы - 87 больничных коек на 10 тысяч человек

Квартиры - 64 новые квартиры в 2017 году (в 2010-м было 134).