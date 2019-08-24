Трамп повысил пошлины на китайский импорт 6 24.08.2019, 8:34

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Президент США заявил, что из-за Китая его страна теряет сотни миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» сообщил, что пошлины на китайские товары будут повышены еще больше, пишет «Голос Америки».

Президент так объяснил свое решение: «На протяжении многих лет Китай (и многие другие страны) используют США – и в вопросах торговли, и в плане кражи интеллектуальной собственности, и во многом другом. Каждый год из-за Китая наша страна теряет СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, и конца этому не видно… К сожалению, предыдущая администрация позволила Китаю настолько далеко зайти в справедливой и сбалансированной торговле, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент я больше не могу позволить этому продолжаться! В духе достижения справедливой торговли, мы должны наладить баланс в этих несправедливых торговых отношениях. Китай не должен был вводить пошлины на 75 млрд долларов на американские продукты (это политически мотивировано!)».

Далее Трамп указал, что пошлины, о повышении которых он объявил ранее, будут повышены еще больше: «Начиная с 1 октября, китайские товары и продукты на сумму 250 млрд долларов, которые сейчас обложены налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30%. Кроме того, товары из Китая на оставшиеся 300 млрд долларов, на которые с 1 сентября водился налог в 10 %, теперь будут облагаться налогом в 15%».