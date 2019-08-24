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В Глубоком не хватает школ: первоклассники будут заниматься на коридорах

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  • 24.08.2019, 8:42
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В Глубоком не хватает школ: первоклассники будут заниматься на коридорах
Фото: tut.by

В десятых-одиннадцатых классах в школах будет по 40 учеников в классе.

Обучение в две смены, а теперь – и в коридорах! Места для получение знаний не хватает в городе Глубокое Витебской области. Больше всех ждут строительства дополнительной школы в новом микрорайоне, где в течение десятилетия появилось около 20 многоэтажек, сообщает сайт телеканала «Белсат».

В Глубоком живут около 20 тысяч человек, но из школ – одна гимназия и три общего типа.

«Школы переполнены, особенно 2 и 3, другие смены везде, детям не всегда удобно. Поэтому надо школа. Очень ждем».

«Добираются дети на другой конец города, и с транспортом проблемы, поэтому очень нужна школа».

«Вторая смена для детей – это никогда здорово не было», – говорят жительницы Глубокого.

В самой перегруженной школе № 2 часть первоклассников в новом сезоне будет заниматься в коридоре. А в десятых-одиннадцатых классах в школах будет по 40 учеников в классе! Бывшая учительница Татьяна Смоткина рассказывает:

«Например, я раньше тоже училась в большом классе, нас было 36 человек, но нами учительница действительно занималась, вела уроки как следует, потому что у нее было очень мало бумаг, а сейчас главное это бумажка, а не ученик».

Бывшая учительница говорит об огромном объеме отчетной работы, которая сейчас лежит на учительских плечах. Зачастую – это дела далекие от преподавания и классного руководства:

«Если что-то случается, учителя даже выполняют роль милиционеров, пожарных… Они ходят по домам, проверяют холодильники, шкафы и так далее. Как говорят мне знакомые учителя, им на своих детей не хватает времени».

В таком ритме задача дать/получить знания, а не только аттестат, сложная для обеих сторон. Дополнительную школу местные чиновники обещали построить вместе с детским садом в новом микрорайоне – на ул. Северная. Садик поставили, школу – нет. Потом районная газета упоминала о построении здесь в 2020 году начальной школы. Планируется ли – спрашиваем в отделе образования.

«Пока что нет. Но я не могу вам точно сказать, думаю, что вам лучше позвонить в отдел архитектуры и строительства», – говорит Татьяна Гаврилова, руководитель отдела образования, Глубокое.

Получить ответ в этом отделе нам не удалось. Раньше же, говоря о школе, чиновники жаловались на недостаток финансирования. Денег на то, чтобы обучать, нет, но нашлись на то, чтобы судить. Высотку районного суда накануне возвели в течение девяти месяцев, напротив гимназии и школы №3.


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