Белорусский строитель: Выбросьте из ушей те глупости, которые вам говорят по БТ 6 24.08.2019, 9:12

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Как можно в 21-м веке платить зарплату продуктами?

В Беларуси все чаще становится известно об обанкротившихся предприятиях, оставшихся без зарплат работниках или про тех, кому выдали заработанное продукцией. Даже строители, которые на фоне остальных неплохо зарабатывали, сегодня получают копейки. Один из последних примеров — гомельские строители, которым приказали урезать выплаты «c целью оптимизации затрат».

Сложившуюся ситуацию в строительной сфере для сайта Charter97.org комментирует минский рабочий-крановщик, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Василий Гуща.

- В середине 2000-ых строители считались высокооплачиваемыми работниками. Как сейчас обстоят дела с заработной платой в этой сфере?

- По контракту у меня сейчас зарплата 700 рублей. Но это потому, что работать приходится очень много, как я говорю — «на пальму залезть» и сидеть там весь день, ничем больше не занимаясь. Когда перерабатываешь, есть еще какая-то возможность что-то заработать, но это далеко не те «по пятьсот», которые столько раз обещал Лукашенко.

И даже за $300-350 в месяц приходится отдавать работе все время, не оставляя себе времени на семью или какое-то развитие. А $500 — это нереальные цифры. В Беларуси и простого рабочего нет такой зарплаты.

Сейчас мы работаем вместе с китайцами, строим завод по производству комбикорма, недалеко от «Великого камня» под Минском. Вот они зарабатывают в нашей стране хорошо, нам удалось поговорить с китайскими рабочими. У китайцев на объекте стоит кран и крановщик получает около $3 тысяч! А мы, белорусы, получаем в 10 раз меньше. При этом Лукашенко опутал нашу страну китайскими кредитами, которые с огромными процентами придется отдавать нашим детям и внукам. А китайцы при этом будут занимать наши рабочие места.

- Часто ли белорусских строителей банально «кидают» на деньги?

- Такие случаи чаще всего происходят в России. В том числе и меня там когда-то обманули — на 1000 долларов. Отработал — и не заплатили, пришлось возвращаться ни с чем.

- Недавно Лукашенко стал бить тревогу из-за массового выезда строителей за границу. Диктатор потребовал поднять им зарплаты. Изменилось ли что-то на самом деле?

- Ничего не изменилось. И все больше строителей смотрит в сторону Польши. Потому что реальные зарплаты, которые мы здесь получаем, не позволяют содержать семью. Люди хотят жить лучше, и как только появляется возможность уехать в Польшу — уезжают.

- Работающих за границей строителей власти записали в «тунеядцы». Что ваши коллеги думают по этому поводу?

- Мне приходилось работать за границей после того, как я попал под государственную кампанию по сокращению рабочих мест. Это было непросто — мотаться по заграницам и пытаться заработать для семьи. Но это было тяжело еще и морально — потому что государство само сделало меня безработным.

И многие люди говорят об этом: как можно с безработных требовать, чтобы они еще что-то платили государству? Получается, что эта власть отказывается от своих граждан, которых сама же лишила работы…

- Что вообще говорят рабочие про Лукашенко и его политику? Как они оценивают итоги его 25-летнего правления?

- Я считаю так: это человек, который за четверть века не сделал абсолютно ничего для рабочего народа и среднего класса. Он не дал людям возможности работать и зарабатывать на своей земле. Не дал шансов тем, кто хотел работать на себя (например, на земле) и быть независимым от председателей колхозов и прочих начальников.

Советское направление, которое он выбрал, привело Беларусь в тупик.

А люди, которые не боятся, говорят: зачем нам нужен этот Лукашенко? Он свое уже «отработал». Мы пришли уже к моменту, когда люди устали уже терпеть и говорят: я не могу больше так, пора что-то менять.

Как можно в 21-м веке платить зарплату продуктами? Как можно мириться с тем, что пожилой пенсионер должен помогать деньгами своим детям, потому что работа не дает возможности прокормить семью? Эта ситуация ненормальная.

- Когда-то белорусские рабочие устраивали на массовые забастовки, перекрывали проспект в Минске, собирали многотысячные митинги на центральных площадях городов. Скажите, способны ли они на такие же протесты, если эта власть их окончательно «достанет»?

- Я думаю, что выйти белорусские рабочие могут — и они еще выйдут и покажут себя. Но нужно их расшевелить. Нужно, чтобы кто-то им сказал: посмотрите, в 21-м веке дают зарплаты колбасой. Посмотрите — это происходит рядом с вами.

Посмотрите, как живут рабочие на Западе, какие там законы. Выбросьте из ушей те глупости, которые вам сообщили по БТ.

Нужно иметь гордость — за себя, за свою семью. Когда такая гордость, чувство собственного достоинства пробудятся у многих — тогда люди выйдут массово, как это уже было в нашей недавней истории.

- Вы намерены участвовать в избирательной кампании этой осенью. Почему вы приняли такое решение?

- Я решил идти по 107 избирательному округу в Минску от гражданской кампании «Европейская Беларусь» и Белорусского Национального Конгресса.

А что касается мотивов… Если не я, то кто? Уверен, что этот вопрос сейчас задают себе многие.

Избирательная кампания дает возможность поговорить с людьми, прочувствовать, чем живет наш народ — от пенсионеров до молодых парней и девушек. Как они видят будущее Беларуси и как хотят жить.

Рассказать им, как можно жить. Какая власть — от Бога, а какая — наоборот. Какими должны быть законы, по которым живут страны, желающие быть цивилизованными и европейскими.

Почему в Беларуси вместо закона господствует «телефонное право» и как оно ломает судьбы и даже жизни людей.

Направление Беларуси надо менять на более светлое — на западное, европейское. Не один человек должен менять законы, как захочет, а мы, народ, должны поменять этого человека.