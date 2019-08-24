Ученые нашли возможный источник таинственных сигналов из космоса 24.08.2019, 9:15

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Источником быстрых радиовсплесков могут быть магнетары.

Ученые заявили о том, что им удалось найти возможный источник быстрых радиовсплексов (FRB) - сигналов из космоса. По их мнению, всплески могут продуцировать магнетары, сообщает zn.ua со ссылкой на Science Alert. В ходе исследования ученые проследили за вспышками магнетара XTE J1810-197. По их словам, они демонстрируют "необычную схожесть" с FRB. Этого недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что загадочные сигналы являются следствием активности магнетаров, но на данный момент это самое правдоподобное объяснение их природы.

Магнетары – это особый вид нейтронных звезд. Они обладают магнитным полем в квадриллионы раз более сильным, чем у Земли. Что становится причиной такого сильного магнитного поля, исследователи не знают. На данный момент известно не так много магнетаров: они существуют всего около 10 тысяч лет. XTE J1810-197 – один из самых необычных магнетаров. Он относится к числу четырех подобных звезд, которые продуцируют радиоволны, но только он делает это с перерывами. Магнетар был открыт в 2003 году и тогда ученые зафиксировали радиоволны, исходящие от него, а в 2008 году он загадочным образом затих. Но в декабре прошлого года XTE J1810-197 почему-то снова проснулся.