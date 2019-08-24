Война в смартфоне 1 Роман Бессмертный

24.08.2019, 9:30

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Роман Бессмертный

Мы являемся участниками нового прочтения гонки вооружений.

По возвращении в Трехстороннюю контактную группу в Минске я заметил, что работа ведется над теми же вопросами, что и в 2015 году. Я услышал те же фразы, увидел тех же людей. Но если тогда представители РФ были агрессивные и нарваные, то теперь я увидел темные пятна вместо лиц — они прячут глаза.

Ситуация не сдвинулась с места, поэтому стоит посмотреть на эту проблему с другой стороны. Первоочередными должны стать социально-гуманитарные вопросы, далее — решение проблем безопасности, что позволит снять напряжение и приведет к демилитаризации, а в дальнейшем к политической стабилизации. Некоторые проблемы на оккупированных территориях можно решать на уровне технологий. Например, люди переходят на контролируемую Украиной территорию, чтобы идентифицировать свою личность. Но при нынешней системе и работе мобильных операторов в этом необходимости нет. Человека могли бы идентифицировать по отпечаткам пальцев. Государство могло бы закупить необходимое количество телефонов и раздать пенсионерам. Это удешевило бы расходы. Используя новые технологии и коммуникационные подходы, можно было бы снять напряжение и обеспечить общественное измерение нормандского формата и минского процесса.

В минском процессе государство трактуется как границы, как налоги, как армия и тюрьмы. Но повестка дня свидетельствует о том, что в будущем государство лишатся некоторых своих типичных признаков. Технологии переведут межгосударственные границы в «смартфон», а первым признаком государства станет свобода человека и реализация его прав. Произойдет не просто миграционное изменение, а изменение идентификации роли человека в государстве.

Проблемы безопасности тоже могут решаться на уровне технологий, просто наш консерватизм не позволяет это понять. Физическое убийство перестанет быть наявным. На Донбассе идет окопная война, а в то же время Россия испытывает ядерную крылатую ракету, происходит авария на «Лошарике», где управление наполовину осуществляется искусственным интеллектом и завершается разработка подводной ядерной лодки «Посейдон», с принципиально другим подходом, тоже на основе искусственного интеллекта.

Сейчас забили тревогу США, Китай и Великобритания. Откуда взялась необходимость проведения консультаций в Хельсинки по вопросам стратегической перспективы? Ибо все поняли, что потребность в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности и подобных сделках исчезла. То, что сейчас разрабатывают США, Россия и Китай, находится за рамками этих соглашений. Мы являемся участниками нового прочтения гонки вооружений. К сожалению, большинство экспертов не может это осознать, что несет в себе колоссальную угрозу. Россия использует смену технологического уклада для обновления участия в борьбе за влияние в мире. Ее команде удалось навязать миру повестку дня и теперь, хотя Европа и сопротивляется, очевидно, что ей не удастся вывернуться из-под влияния России. Это повлияло и на содержание внешней политики США и заставило Трампа предоставить приоритет оборонному комплексу.

Подобные процессы свидетельствуют о приближении конфликта. Какой он будет носить характер — локальный, континентальный или глобальный — будет зависеть от участников. А Донбасс, Приднестровье, Балканы, Нагорный Карабах, Северная Африка — это просто места для сброса уже никому не нужного металлолома. Это отработки того металлолома, который мы считали стратегическим, наступательным или оборонительным оружием, потребность в котором за несколько десятков лет принципиально исчезнет.

Роман Бессмертный, «Новое время»