закрыть
24 августа 2019, суббота, 11:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Война в смартфоне

1
  • Роман Бессмертный
  • 24.08.2019, 9:30
  • 1,482
Война в смартфоне
Роман Бессмертный

Мы являемся участниками нового прочтения гонки вооружений.

По возвращении в Трехстороннюю контактную группу в Минске я заметил, что работа ведется над теми же вопросами, что и в 2015 году. Я услышал те же фразы, увидел тех же людей. Но если тогда представители РФ были агрессивные и нарваные, то теперь я увидел темные пятна вместо лиц — они прячут глаза.

Ситуация не сдвинулась с места, поэтому стоит посмотреть на эту проблему с другой стороны. Первоочередными должны стать социально-гуманитарные вопросы, далее — решение проблем безопасности, что позволит снять напряжение и приведет к демилитаризации, а в дальнейшем к политической стабилизации. Некоторые проблемы на оккупированных территориях можно решать на уровне технологий. Например, люди переходят на контролируемую Украиной территорию, чтобы идентифицировать свою личность. Но при нынешней системе и работе мобильных операторов в этом необходимости нет. Человека могли бы идентифицировать по отпечаткам пальцев. Государство могло бы закупить необходимое количество телефонов и раздать пенсионерам. Это удешевило бы расходы. Используя новые технологии и коммуникационные подходы, можно было бы снять напряжение и обеспечить общественное измерение нормандского формата и минского процесса.

В минском процессе государство трактуется как границы, как налоги, как армия и тюрьмы. Но повестка дня свидетельствует о том, что в будущем государство лишатся некоторых своих типичных признаков. Технологии переведут межгосударственные границы в «смартфон», а первым признаком государства станет свобода человека и реализация его прав. Произойдет не просто миграционное изменение, а изменение идентификации роли человека в государстве.

Проблемы безопасности тоже могут решаться на уровне технологий, просто наш консерватизм не позволяет это понять. Физическое убийство перестанет быть наявным. На Донбассе идет окопная война, а в то же время Россия испытывает ядерную крылатую ракету, происходит авария на «Лошарике», где управление наполовину осуществляется искусственным интеллектом и завершается разработка подводной ядерной лодки «Посейдон», с принципиально другим подходом, тоже на основе искусственного интеллекта.

Сейчас забили тревогу США, Китай и Великобритания. Откуда взялась необходимость проведения консультаций в Хельсинки по вопросам стратегической перспективы? Ибо все поняли, что потребность в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности и подобных сделках исчезла. То, что сейчас разрабатывают США, Россия и Китай, находится за рамками этих соглашений. Мы являемся участниками нового прочтения гонки вооружений. К сожалению, большинство экспертов не может это осознать, что несет в себе колоссальную угрозу. Россия использует смену технологического уклада для обновления участия в борьбе за влияние в мире. Ее команде удалось навязать миру повестку дня и теперь, хотя Европа и сопротивляется, очевидно, что ей не удастся вывернуться из-под влияния России. Это повлияло и на содержание внешней политики США и заставило Трампа предоставить приоритет оборонному комплексу.

Подобные процессы свидетельствуют о приближении конфликта. Какой он будет носить характер — локальный, континентальный или глобальный — будет зависеть от участников. А Донбасс, Приднестровье, Балканы, Нагорный Карабах, Северная Африка — это просто места для сброса уже никому не нужного металлолома. Это отработки того металлолома, который мы считали стратегическим, наступательным или оборонительным оружием, потребность в котором за несколько десятков лет принципиально исчезнет.

Роман Бессмертный, «Новое время»


популярное за неделю

Мнение

Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич