Шествие достоинства и Марш защитников: Украина празднует День Независимости

Шествие достоинства и Марш защитников: Украина празднует День Независимости3
- 24.08.2019, 9:47
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Онлайн-трансляция.
24 августа Украина празднует День Независимости. 28 лет назад в этот день Верховная Рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины, пишет «Новое время».
В нынешнем году президент Владимир Зеленский решил отказаться от военного парада на День Независимости — вместо него в центре Киеве пройдет Шествие достоинства. В нем примут участие глава государства, украинские военные, ветераны АТО и волонтеры, а также представители разных родов войск ВСУ. При этом военная техника демонстрироваться не будет. Кроме того, по Крещатику пройдут известные украинские медики, учителя, спортсмены, дипломаты.
«Самым дорогим в День Независимости будет человек — наши талантливые соотечественники, приезжающие со всех уголков Украины и мира для того, чтобы поздравить свою страну», — рассказал режиссер действа Алан Бадоев накануне праздника.
Ожидается также обращение Владимира Зеленского к украинцам и концерт, в ходе которого гимн страны исполнит певица Тина Кароль.
В то же время часть ветеранов и активистов, не согласных с отменой военного парада, решили подготовить «народный парад» — Марш защитников. Его участники, среди которых ветераны АТО и волонтеры, планируют собраться в столичном парке Шевченко и также пройти колонной по Киеву. Аналогичные марши должны пройти и в крупных городах Украины.