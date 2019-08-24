Евгений Афнагель: Главная цель - смена власти на всех уровнях 3 24.08.2019, 9:59

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Шанс для Беларуси.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель дал интервью «Еврорадио».

- Евгений, вы подписали петицию за отставку Лидии Ермошиной?

- Петициями в нашей стране ничего не добьешься. Их никто не рассматривает, на них дают отписки. Уже давным давно, десятки лет, наша власть, к петициям и другим обращениям граждан не прислушивается. Единственный голос, который она слышит — это голос улицы, демонстрация силы. Я считаю, что Ермошина должна уйти в отставку, Ермошина должна ответить за те преступления, которые он совершила, Ермошина должна понести наказание за фальсификацию выборов, точно так же как и другие чиновники - вплоть до Лукашенко. Отставка Ермошиной должна быть, ее надо добиваться всеми возможными методами, а не только петициями.

- Можно ли на основе подписал/не подписал, делать какие-то выводы: провластный или нет, спарринг-партнер или реальный противник?

- Знаете, говорить, писать в «Фейсбуке» можно все, что угодно. На самом деле, лучший показатель человека — это его действия. Я представляю команду, которая уже давным-давно показала, как она относится и к Лукашенко, и к Ермошиной, и к тому, что происходит в нашей стране. Мы всегда это показывали, мы это покажем и сейчас. Еще раз повторю: Ермошина должна уйти в отставку, Ермошину нужно судить, Ермошина должна ответить за те злодеяния, которые она сделала. И добиваться этого надо всеми возможными методами.

- Ваше мнение - участвовать в «выборах» или нет? Участие - это легитимизация власти или нет?

- Участвовать и не участвовать можно по-разному. Можно бойкотировать выборы, сидя на диване, и от этого власти ни холодно, ни жарко. Можно участвовать так, как участвуют некоторые политические силы, и от этого тоже власти ни холодно, ни жарко.

На протяжении ближайших двух месяцев мы, надеюсь, этот вопрос решим и люди увидят, как можно участвовать в «выборах», чтобы это было заметно, чтобы это нанесло урон режиму и поспособствовало освобождению страны от диктатуры. Наша цель - это смена власти на всех уровнях, отставка Лукашенко и этой цели мы будем добиваться в том числе и в ближайшие месяцы.

- Вы можете конкретно ответить, какие политические силы вроде как участвуют в кампании, а вроде как и нет?

- Знаете, я бы не хотел сейчас рассуждать кто плохой и кто хороший в оппозиции. Сейчас существуют более важные и серьезные проблемы. Уже полгода идут какие-то секретные переговоры про независимость страны, экономика на грани коллапса. Я много ездил по регионам последние два месяца, зарплаты там 200-300 рублей. Вот эти проблемы намного важнее, чем то, кто хороший, а кто плохой в оппозиции. Поверьте, людей на улице это не интересует. Людей интересует только одно — кто решит эти проблемы, кто отстранит диктатора от власти, кто сделает страну нормальной, в конце концов. Думаю, это более интересно, в том числе, и для наших зрителей и слушателей сейчас.

- Всем известна стратегия на выборах: стоять в пикетах, собирать подписи. А какие варианты вы предлагаете?

- Вспомните президентские выборы 2010 года, вспомните ситуацию которая была в сентябре, скажем, и ситуацию, которая была в декабре, когда весь Минск, вся страна знали, что идут выборы, что есть альтернатива Лукашенко, знали людей, которые бросили вызов диктатору.

Страна поверила в возможность перемен, в возможность смены власти и это при том, что тогда зарплаты были значительно выше, чем теперь, тогда реально было 400-500 долларов. Сегодня они намного меньше, а недовольство властью - намного больше. Я бываю на улице, в городе, часто общаюсь с людьми, вижу реальную ситуацию, думаю, что вы тоже видите.

Хотелось бы, чтобы и наши сторонники не оставались в стороне во время этой кампании, а активно участвовали в ней. Нам понадобится помощь.

Я хочу сейчас обратиться к тем, кто был с нами на площади в 2001, 2006 и 2010 годах. Сегодня решается судьба страны. Угроза существованию независимой Беларуси намного большая, чем была раньше. Идут переговоры о сдаче независимости. Постоянно мы читаем заявления то о единой валюте, то об углублении интеграции с Россией. Говорят об этом в основном российские чиновники и Владимир Путин. Наши власти молчат, они просто держат в секрете то, о чем идут переговоры. Мы знаем, что из Москвы давят на Лукашенко, чтобы получить, как они считают, уже оплаченный товар, чтобы получить Беларусь. И это еще одна причина, почему мы участвуем в этой кампании.

Для нас одна из наибольших ценностей — это независимость страны. Нам нужно решать, как мы будем ее защищать. Всем — независимо от политических убеждений и партийной принадлежности. Всем патриотам Беларуси. И этот вопрос как раз будет решаться в следующем году, думаю, это все понимают.

- Вы сами упомянули Площадь 2010 года. Вы не боитесь, что многие люди скажут «опять нас поведете под дубинки, опять не договоритесь, не объединитесь». Вам есть, что ответить этим людям?

- Знаете, диктатура — это такая штука, что ее нельзя победить, чем-то не пожертвовав. Ее не победишь просто сидя за компьютером дома, написав пост в соцсетях. Ее тем более не победишь, если ничего не делаешь. С диктатурой нужно бороться, с ней надо воевать, иначе победы не будет.

То, что произошло в 2010 году, согласитесь, - это один из сильнейших актов сопротивления в Беларуси при Лукашенко. Такого почти никогда не было и именно поэтому власть так отреагировала. И надо понимать, что на кон поставлена независимость, за независимость надо бороться, за независимость надо биться, и надо чем-то жертвовать.

Я бы хотел привести в пример соседнюю Украину. Украинцы бьются за свою независимость, проливают кровь, жертвуют своими собственными жизнями. Никто из них, никто из патриотов не говорит, что их подставили, что их бросили на фронт, под пули. Они идут и бьются за свою страну. У нас ситуации намного лучше, у нас нет войны и мы можем защитить страну мирным путем, мирным сопротивлением, потому что, если враги нашей страны видят, что белорусы готовы защищать независимость, что белорусы готовы выходить на улицы, что белорусы сражаются против диктатора, который все-таки контролируется Москвой, то много раз подумают, особенно с учетом украинского опыта, стоит ли соваться в Беларусь.

- Раньше «Европейская Беларусь» была за бойкот или неучастие в «выборах». Почему теперь так кардинально изменилась позиция?

- Наша команда сформировалась не вчера, не позавчера. Эта команда создавала «Зубр», создавала «Европейскую Беларусь». Эта команда бросила вызов Лукашенко на президентских выборах 2010 года. Я думаю, что наша история показывает, что все не просто так, что есть план, есть цели и мы к этой цели идем. Одна из целей этой кампании — показать что команда укрепилась, повзрослела. Мы хотим поговорить с людьми, использовать возможности, которые дает эта кампания, обсудить наши планы и цели. О них мы не раз говорили. Наша цель - не только смена власти на всех уровнях и отставка Лукашенко. Мы также требуем закрыть атомную станцию в Островце, это вопрос даже не про независимость государства, это вопрос выживания белорусов. Мы требуем обеспечить достойную работу для наших соотечественников на родине, потому что теперь сотни тысяч белорусов вынуждены покидать страну в поисках работы.

- Андрей Санников, лидер «Европейской Беларуси», кандидат на выборах 2010 года. Его позиция относительно участия его соратников этой кампании?

- Все решения, которые принимаются «Европейской Беларусью», обсуждаются всей командой, принимаем коллегиально. А почему вы не хотите спросить напрямую у Андрея Олеговича о его отношении к этому решению?

- Сам Андрей Санников не говорил, что он против, но коль уж команда приняла решение — дерзайте?

- Андрей Санников поддержал это решение.

- Программа будет одна на всех у ваших потенциальных кандидатов или каждый идет со своим месседжем?

- Программа будет единая, наверное, для большей части беларуского народа. Я уже назвал три главные цели и одна из них, вокруг которой фактически вертятся остальные — смена власти.

Я и мои коллеги много ездили по стране, много встречались с людьми. И в Минске, и в областных, и в районных центрах мы видим что сегодня недовольство властью достигло пика. Такого раньше не было. Это произошло, в первую очередь, из-за экономических проблем, которые являются следствием политических. Я говорю и о низких зарплатах, пенсиях, об отсутствии рабочих мест и безработице.

Люди массово вынуждены уезжать на работу в другие страны. В восточных регионах Беларуси во время летнего сезона, когда начинаются строительные работы, мужчин на улицах становится гораздо меньше. Люди уезжают работать в Россию. В Санкт-Петербург, Смоленск, Москву. Теперь уезжают еще и в Польшу и даже в Украину. Это характерно для всех приграничных регионов. Люди едут за границу, потому что тут заработать нормальные деньги невозможно, потому что за кольцевой дорогой Минска зарплаты 200, 300, 400 рублей считаются нормой. Жители Молодечно и Борисова вынуждены ездить на работу в Минск, потому что в столице зарплаты хоть немного, но больше.

Вопросы, которые мы поднимаем — закрытие АЭС, достойная работа на родине, смена власти — эта программа общая не только для всех наших кандидатов, но и для большинства белорусов.

- А вы знаете, как сделать так, чтобы были достойная работа, зарплата, благосостояние?

- Во-первых, и в нашей команде, и в целом, в стране есть хорошие экономисты, специалисты во всех областях. Во-вторых, мы можем использовать опыт других стран региона, которые сталкивались с похожими проблемами и вышли из кризиса - Польши, Чехии, Словакии. В-третьих, приведу слова, которые прозвучали во время одной из встреч, которые проходили в регионах. Молодой человек, индивидуальный предприниматель, сказал простую вещь: для того, чтобы экономика начала работать, достаточно, чтобы эти безрукие чиновники, эти необразованные специалисты, эта власть, которая пытается все контролировать, перестала в нее влазить.

- В регионах есть мысли у населения, что Лукашенко хороший, пенсии платит, а плохие чиновники сидят на местах и не слушают Лукашенко.

- Такие мысли есть, но их намного меньше, чем, например, 5-6 лет назад. Да, чиновники виноваты и виноваты сильно, особенно на местах, особенно в региональных проблемах. Виноваты даже в том, что люди живут в нищете, а вертикальщики приобретают иномарки и строят себе роскошные дома. Но, как мне кажется, уже пришло то время, когда люди понимают, что чиновники не самостоятельные, что их назначает диктатор, что в первую очередь виноват Лукашенко. Когда мы говорим о смене власти на всех уровнях, мы говорим и про смену тех чиновников, которые не могут даже в силу своего возраста и образования справиться с теми проблемами и вызовами, которые есть сейчас.

- С какими силами вы идете на «выборы»?

- В нашей команде около 30 кандидатов, это не только участники «Европейской Беларуси», но и известные общественные активисты, видеоблогеры, журналисты, люди которые стояли у истоков движения «Зубр», региональные лидеры.

Кто-то из них уже персонально заявил об участии в кампании, кто-то еще заявит. Полный список мы назовем, когда будут зарегистрированы инициативные группы по сбору подписей.

- Кто вам близок по духу? Собираетесь ли вы вступать в коалицию с кем-либо?

- «Европейская Беларусь» является участником Белорусского Национального Конгресса, который объединяет несколько организаций, региональные коалиции, известных людей. Это и Владимир Некляев, и Николай Статкевич, и Станислав Шушкевич, и Геннадий Федынич, и многие другие. Белорусский Национальный Конгресс создан давно, он проявил себя во время тунеядских протестов и во время всех серьезных политических событий в нашей стране. БНК будет принимать участие в «паламентской кампании» с теми же самыми целями: смена власти, достойная работа для белорусов на родине, закрытие АЭС.

Мы готовы к диалогу и с другими организациями и не только с организациями. Самое главное – мы готовы к разговору с людьми, которые разделяют наши цели, которые хотят перемен.

- Один из аргументов так называемых диванных критиков: почему вы активизируетесь сейчас, но не работаете в период, когда не проводятся «выборы»?

- Вы уверены, что это к нам вопрос? Нас, наверное, сложно упрекнуть, что мы не работаем в период между «выборами». Наши люди второй год участвуют в обороне Куропат, наши люди присутствуют на всех уличных акциях, которые проходят в Минске, организовывают их. Наши люди проводят информационную кампанию, добиваясь освобождение политических заключенных. Наши люди каждое воскресенье выходят на центральные площади Бреста и Светлогорска, требуя закрытия вредных производств. Мне кажется, нас сложно упрекнуть тем, что мы работаем от выборов до выборов. Наверное, этот вопрос, все же к диванным критикам.

- Насколько у вас есть финансовая возможность для участия в этой кампании?

- Мы ищем и находим финансы в пределах Беларуси. У наших друзей и сторонников, у тех, кто нас поддерживает.

Само собой, что мы готовы к диалогу и с другими организациями и не только с организациями. Самое главное – мы готовы к разговору с людьми, которые разделяют наши цели, которые хотят перемен.

- Для вас «парламентские выборы» - это одна из частей «президентской кампании»?

- Это одна из частей кампании по освобождению Беларуси от диктатуры, по защите независимости страны. Понятно, что «парламентскими выборами» эта кампания не закончится.

- Если вам дадут мандат, возьмете?

- Будем решать вопросы по мере поступления. Сейчас самое главный для нас вопрос – это регистрация инициативных групп, потому еще раз обращаюсь ко всем сторонникам перемен, ко всем, кто хочет за эти перемены бороться. Присоединяйтесь к «Европейской Беларуси» и давайте вместе решать те проблемы, которые перед нами стоят.