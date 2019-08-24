Она хотела бы уйти тихо8
- Виктор Горбачев
- 24.08.2019, 10:49
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Вы не поверите, но Ермошина тоже мечтает.
И не просто, а прям сильно. И в ногу с теми, кто подписывает петицию. Да-да. Она бы хотела, чтобы петицию о ее отставке и снятии с должности председателя ЦИК удовлетворили.
Она мечтает уйти в тень. Однако. Однако понимает. Не отпустят, не подпишут, не удовлетворят. Не суждено ее мечте сбыться. Она хотела бы уйти тихо. Так, чтобы сняли и все про нее забыли. Но! Просто так ее уже точно не отпустят. И да, все помнят и знают, что и как было и чем все окончится. Ну, про ее заслуги и успехи. Таких просто так не отпускают.
Так что, ее мечта так и останется мечтою. А если и сбудется? То будет ли она спать спокойно? Нет-нет. Ей не страшна месть народа. Простого народа. Ей страшно то, что "хозяин" будет следить за каждым ее шагом. За каждым словом и вздохом. И не дай че! Знает же выше крыши. А за это надо и отвечать.
Когда вы спите спокойно, она вздрагивает. Что натворил - то и пугает. Страх не дает уснуть.
У каждого есть мечта. Однако.
Так что, сколько бы не подписалась под петицией, ее мечте не сбыться.
Мечтать не вредно.
Виктор Горбачев, "Фейсбук"