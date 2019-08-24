Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины 1 24.08.2019, 10:56

Его будут отмечать 29 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - сказал он в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.