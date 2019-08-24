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Грузия вводит льготы для туристической отрасли

  • 24.08.2019, 11:17
Грузия вводит льготы для туристической отрасли

Государство будет софинансировать кредитную процентную ставку для предпринимателей.

В грузинском правительстве запускают механизм поддержки туристической отрасли, пострадавшей в результате российских санкций.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Правительственная инициатива предусматривает софинансирование кредитной процентной ставки для предпринимателей, которые имеют финансовые трудности из-за российские санкции и уменьшение туристических потоков.

Агентство Enterprise Georgia (входит в состав Министерства и устойчивого развития) с 1 сентября и в течение следующих шести месяцев будет компенсировать 80% ежемесячных процентных платежей по кредитам в национальной валюте и 70% - в случае займов в иностранной валюте.

На компенсацию могут рассчитывать владельцы отелей 4-20 номеров, которые до 30 июня приняли заем на строительство или ремонт отеля.

Максимальная сумма займа для софинансирования составляет 300 000 лари, 100 ся долларов или 80 000 евро.


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