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Ученые: Уборка квартиры может продлить жизнь

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  • 24.08.2019, 11:41
Ученые: Уборка квартиры может продлить жизнь

Главным способом продлить жизнь является физическая активность.

Занятие спортом, долгие пешие прогулки и даже уборка квартиры может продлить жизнь.

К такому выводу пришли британские ученые. По их мнению, регулярные физические нагрузки сокращают риск преждевременной смерти на 73%, пишет fakty.ua.

А вот сидячий образ жизни наоборот пагубно влияет на здоровье. Более девяти часов в сидячем положении увеличивает риск преждевременной смерти.

К слову, активная сексуальная жизнь положительно влияет на продолжительность жизни людей, которые пережили инфаркт миокарда.


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