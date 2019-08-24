Ученые: Уборка квартиры может продлить жизнь

Ученые: Уборка квартиры может продлить жизнь1
- 24.08.2019, 11:41
Главным способом продлить жизнь является физическая активность.
Занятие спортом, долгие пешие прогулки и даже уборка квартиры может продлить жизнь.
К такому выводу пришли британские ученые. По их мнению, регулярные физические нагрузки сокращают риск преждевременной смерти на 73%, пишет fakty.ua.
А вот сидячий образ жизни наоборот пагубно влияет на здоровье. Более девяти часов в сидячем положении увеличивает риск преждевременной смерти.
К слову, активная сексуальная жизнь положительно влияет на продолжительность жизни людей, которые пережили инфаркт миокарда.