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Кто представит Беларусь на на конкурсе Miss International?

  • 24.08.2019, 12:14
Кто представит Беларусь на на конкурсе Miss International?
Мария Первий

Мария Первий учится и развивает свой бизнес в сфере проката автомобилей.

Беларусь на международном конкурсе красоты Miss International — 2019 представит Мария Первий. В конкурсе «Мисс Беларусь — 2018» девушка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» и вошла в топ-10, пишет nn.by.

Мария родом из Бобруйска, она обладательница 2-го места на конкурсе «Мисс Бобруйск — 2016», студентка Горецкой сельскохозяйственной академии, она опытная модель с опытом работы за рубежом. Девушка учится и развивает свой бизнес в сфере проката автомобилей.

Маша дочь православного священника, она вносит свою лепту в дела церкви и вместе с семьей постоянно помогает малоимущим и бездомным. На конкурсе «Мисс Беларусь — 2018» девушка подружилась с победительницей состязания красоты Марией Василевич, всячески подбадривала ее, когда та участвовала в «Мисс мира». Например, организовала флешмоб в ее поддержку.


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