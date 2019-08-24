Герасименя о смене гражданства: Было два предложения, но я патриот своей страны 24.08.2019, 12:30

Фото: tut.by

Белоруской пловчихе поступали предложения из России и Турции.

– В одном из старых интервью «Прессболу» ты признавалась, что друзья советовали сменить гражданство.

– Не помню уже. Да, система подготовки имеет у нас свою специфику, в которой спортсмен всем обязан и должен. Тебе необходимо работать, как машина, – без остановок, пока не сломаешься. Про «техобслуживание» у нас забывают. Приходилось адаптироваться, где-то насильно заставлять себя… При том, что у меня были хорошие предложения уехать за границу и выступать за команды других стран.

– У Дарьи Домрачевой, пока она представляла Россию, имелся вариант с Францией.

– У меня было два предложения – от России и Турции. Большой соблазн! Дали время подумать, но я не планировала никуда уезжать. Я патриот своей страны. Здесь родилась, хотела и хочу сделать что-то для Беларуси, поэтому сказала «нет», – сказала Александра Герасименя в интервью tut.by.