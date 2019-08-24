В 2020 году Беларуси надо будет выплатить по госдолгу около $3,5 миллиардов

В 2020 году Беларуси надо будет выплатить по госдолгу около $3,5 миллиардов8
- 24.08.2019, 12:56
- 2,422
В этом году сумма выплат составит $3,2 млрд.
Объем платежей по государственному долгу оценивается в статье заместителя министра финансов Андрея Белковца, размещенной в журнале «Финансы. Учет. Аудит».
Порядка миллиарда долларов Минфин рассчитывает покрыть недолговыми источниками, оставшуюся сумму — рефинансировать, в том числе за счет выпуска еврооблигаций, сообщает Office Life.
Платежи по госдолгу в 2019 году оцениваются в 3,2 млрд.
Прогноз до 2024 года по погашению госдолга:
2021 г. — $3,2 млрд;
2022 г. — $3,3 млрд;
2023 г. — $3,8 млрд;
2024 г. — $2,6 млрд;