В 2020 году Беларуси надо будет выплатить по госдолгу около $3,5 миллиардов 8 24.08.2019, 12:56

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В этом году сумма выплат составит $3,2 млрд.

Объем платежей по государственному долгу оценивается в статье заместителя министра финансов Андрея Белковца, размещенной в журнале «Финансы. Учет. Аудит».

Порядка миллиарда долларов Минфин рассчитывает покрыть недолговыми источниками, оставшуюся сумму — рефинансировать, в том числе за счет выпуска еврооблигаций, сообщает Office Life.

Платежи по госдолгу в 2019 году оцениваются в 3,2 млрд.

Прогноз до 2024 года по погашению госдолга:

2021 г. — $3,2 млрд;

2022 г. — $3,3 млрд;

2023 г. — $3,8 млрд;

2024 г. — $2,6 млрд;