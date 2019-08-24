Трамп — Китаю: Я готов к переговорам 24.08.2019, 13:11

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Президент США сообщил о готовности к переговорам с Китаем после повышения пошлин.

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение таможенных пошлин на товары из КНР. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистами перед вылетом во Францию на саммит G7, сообщает РБК.

«Я всегда открыт для переговоров», — сказал Трамп в ответ на вопрос, по-прежнему ли он готов вести переговоры с Китаем в следующем месяце.

Ранее глава США заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25 до 30%.

Трамп ужесточение тарифов объяснил «политическим решением» Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму $75 млрд. 23 августа глава США потребовал от американских компаний свернуть производство в Китае и открывать производство в Соединенных Штатах, так как, по словам Трампа, Пекин крадет интеллектуальную собственность. Президент добавил, что США не нуждаются в Китае и «без него будет намного лучше».

Торговая война между странами началась в 2018 году, после того как Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз некоторых китайских товаров. В 2019 году товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6%.