История белорусского путешественника, побывавшего в племени каннибалов 4 24.08.2019, 13:25

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Геннадий Пузанкевич

Геннадий Пузанкевич жил в хижине вождя племени.

Если внешне дом Геннадия Пузанкевича напоминает добрую сказку, то многое, что находится в нем, – порой даже страшную.

«Знаете, что это? – Геннадий извлекает нечто, похожее на тесак. – Это атрибут папуасов Новой Гвинеи. Он нужен для ритуала. Суть такая: если в роду кто-то умирает, женщинам за каждую смерть отрубают по одной фаланге пальца. Кладут на камень и перебивают. А мужчинам бамбуковым ножом часть уха отрезают», пишет mir24.

Этот артефакт Геннадий Пузанкевич привез из своей поездки по Новой Гвинее. Туда путешественника влекло давно – было сильное желание увидеть своими глазами яли – племя пигмеев-каннибалов.

«Для поездки в Новую Гвинею сколотилась компания таких же ненормальных в хорошем смысле слова, – смеется Геннадий. – Я попросил знакомую из турфирмы: «Отправь меня в этом году куда-нибудь подальше и надолго». Она в ответ: «Я познакомлю тебя с такими же, извини, идиотами, как ты. Если возьмут тебя в компанию, считай, повезло. Ну, или не повезло – там уже сам будешь решать».

Геннадий говорит: попасть к каннибалам хотел не потому, что они людоеды, а потому что племя – дикое. Было любопытно, как оно существует, как живет – их быт, уклад.

«Помню, когда еще только в аэропорт прилетели, нас встретили местные туземцы. Вот вроде улыбаются, а потом из-под бровей такой взгляд, что мурашки по спине сами собой пробегают».

Геннадий понимал: рассказы о варварских обычаях племени – не сказка и не шутки.

«Ехали мы туда в мае, но еще в январе по телевизору в новостях прошла информация: молодая французская пара в тех краях путешествовала. Так вот француза сам проводник съел – потом останки нашли. А француженку нашли живой – правда, связанная была, – рассказывает Геннадий, – А в марте племя съело двух индонезийцев – те перед выборами решили проехать по племенам и собрать отпечатки пальцев в пользу какого-то кандидата. Ну, и где-то не поняли один одного…».

Чтобы не стать очередной жертвой, Геннадий изучил обычаи племени и правила поведения. И особенно местные табу.

«Допустим, взгляд в глаза, как я на вас сейчас посмотрел, у них может трактоваться как вызов к поединку. Как у любого дикого животного. Резкая жестикуляция – взмах руки – тоже неизвестно, какая реакция может последовать», – говорит путешественник.

Впрочем, даже зная и соблюдая правила, Геннадий чуть не попал в беду.

«Я в любых путешествиях из рук не выпускаю фотоаппарат. Так и тут. Гляжу – казуар. Это птица такая, мини-страус новогвинейский. Ну, я на автомате резко повернулся туда с фотиком и вижу – стоят туземцы с копьями и луками. Они аж затряслись от такого возбуждения! – вспоминает путешественник. – Вот тогда я все понял и сам себе сказал: успокойся, Гена! Вспомни, где ты находишься. Я им с видимым спокойствием показал фотокамеру. Они посмотрели – всё, улыбаются».

Знакомство с племенем состоялось. Причем, Геннадий произвел настолько сильное впечатление на вождя, что тот удостоил его чести жить в своей хижине. Эта невысокая постройка была разделена на два яруса. На нижнем передвигаться можно было только на четвереньках. Тут же были очаг и спальня для женщин и детей. На верхнем ярусе спал вождь.

«Я вообще сплю чутко. Уже глубокой ночью слышу – шорох внизу. И запах дыма пошел. Я попытался голову через «люк» спустить и посмотреть, что происходит. Гляжу, папуаска – хозяйка хижины этой – разводит очаг. Ну, думаю, сейчас будет либо готовить, либо есть. Потом смотрю – огонь притушила. Ну, думаю, лучше подожду. Что-то здесь не то. Как бы не съели, – смеется путешественник. – А они, оказывается, перед тем, как спать ложиться, протравливают свою хижину дымом и кладут туда какое-то свое снадобье – травки какие-то, которые отпугивают насекомых».

В хижине вождя Геннадий жил почти две недели. Когда настало время уезжать, проводник – представитель племени – подарил путешественнику на память свой головной убор.

«Проводник сказал, что я ему понравился, и, делая такой подарок, сказал, что ничего не надо взамен – ни денег, ничего. Мол, просто он уважает таких людей – путешественников», – рассказывает Геннадий.

Поездка в Новую Гвинею – далеко не первое путешествие Геннадия Пузанкевича. Экстремальные вояжи мужчина совершает почти двадцать лет. Был на Цейлоне, в Малайзии, в Африке.

«В некоторых странах – на Цейлоне, в Шри-Ланка или в Доминиканской Республике – мы спрашивали, где нельзя, где можно ловить бабочек, – рассказывает Геннадий. – Некоторые виды даже удавалось привезти в цельности и сохранности домой. Вот этот вид – Брамея – я дома выращивал. Из яйца, из гусеницы».

Везде, где можно и даже нельзя, Геннадий ходил босиком – говорит, не любит обувь. Даже на вершину Килиманджаро он умудрился взойти в обычных сланцах.

«Первым шел проводник с фонариком на лбу, за ним женщина, я и заключающий нашу команду. Кстати, они не видели, в чем я иду. Когда поднялись уже выше пяти тысяч метров, когда природа нас начала ставить на четвереньки в прямом смысле слова, когда нас буквально выворачивало наизнанку, проводники увидел, что у меня на ногах», – рассказывает мужчина.

Геннадий вспоминает: уже дома он узнал, что по статистике при восхождении ежегодно 10 человек погибают от кислородного голодания.

Когда Пузанкевич спустился в базовый лагерь, его встречали как героя.

«Все в шеренгу выстроились, аплодируют. Гляжу, местный бежит – мужчина какой-то в галстучке, в костюмчике таком, в руках что-то… И ко мне: «Сэр, какие проблемы?». Я говорю, мол, нет проблем. А сам на ногах чуть стою, – смеется Геннадий. – Ноги мои все в вулканической пыли, а этот мужчина мне сапожную щетку сует. Взял мою ногу, чистит щеткой, каждый пальчик проверяет – отморозил или нет. Обнимает меня. Тут уже я не выдержал: слезы сами произвольно из глаз потекли. И у него, смотрю, тоже слеза выкатилась».

Геннадий Пузанкевич обычно путешествует один. Или с женой.

«Помню, по Малайзии мы месяц колесили. Тоже без турфирмы, без знания английского – где-то выручал язык жестов, где-то разговорник. Моя жена изначально понимала, за кого замуж вышла», – смеется путешественник.

В прошлом году Геннадий Пузанкевич в сланцах на босу ногу преодолел на велосипеде свыше 10 тысяч километров – проехал маршрут от Жодино до Владивостока.