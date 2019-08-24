«Ядерный Титаник»: первая в мире плавучая АЭС отправляется на Чукотку 13 24.08.2019, 13:54

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Фото: TASS

«Росатом» просто подобрал отвергнутую другими идею?

Первый в мире атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" в пятницу отправился из Мурманска к месту постоянной работы - на Чукотку.

В западных СМИ его называют "плавучим Чернобылем" и "ядерным "Титаником", в российских событие оценивают как одно из наиболее важных в международной атомной энергетике, пишет BBC.

Первая в мире?

"Академик Ломоносов" строился тринадцать лет. Сначала заказ должен был выполнить северодвинский "Севмаш", но потом строительство перенесли на "Балтийский завод" в Петербурге. Летом 2017 года МЧС пришлось тушить пожар на строящейся плавучей станции: произошло короткое замыкание аккумуляторных батарей, но в целом строительство проходило без происшествий.

По плану, два основных буксира и один запасной будут тянуть "Академика Ломоносова" 4700 километров - от Мурманска до чукотского порта Певек, где станет он частью плавучей атомной теплоэлектростанции, когда его подключат к энергосетям.

Плавучий энергоблок обслуживает персонал из 86 человек. Для них на 6-этажном "Ломоносове" даже предусмотрели бассейн, две бани - финскую и русскую, тренажерный зал, бар и курительную комнату.

После ввода станции в эксплуатацию она станет самой северной атомной станцией в мире. Сейчас это звание носит Билибинская АЭС на Чукотке, которую после запуска новой плавучей АЭС начнут постепенно выводить из эксплуатации. Но пока количество атомных электростанций в России увеличится с 10 до 11.

По По последним данным "Росатома", доля АЭС в электровыработке России составляет 18,7% и растет последние несколько лет. В своих официальных релизах "Росатом" часто ссылается на заявление Всемирной ядерной ассоциации, которая считает, что для решения проблемы энергодефицита нужно увеличить долю атомной энергии до 25%.

В уникальности этого проекта некоторые сомневаются.

Например, физик-ядерщик Андрей Ожаровский, противник атомной энергетики, говорит:

"Некоторые поверили, что росатомовский "Академик Ломоносов" - действительно первая в мире "плавучая" АЭС. Это не так. В США подобную установку построили еще в 1960-х. Испытали и решили, что это слишком дорого. Так что "Росатом" просто подобрал отвергнутую другими идею".

Неуязвимый?

В международных СМИ станцию уже прозвали "Чернобылем на льду". Отправка "Академика Ломоносова", пишет Vice, заставляет многих нервничать, особенно с учетом другой недавней аварии со смертельным исходом в северных водах России.

"Плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" отправится в одни из самых коварных и отдаленных вод мира - с массивными айсбергами и ледяными штормами", - пишет Vice.

"Сейчас ледовая обстановка в Арктике благоприятная, - уверяют на "России 24". - Лед сплоченностью 1-3 балла (то есть редкий лед - Би-би-си) отмечается только в проливе Вилькицкого. Но для группировки ледоколов, которые сопровождают ПАТЭС, это не проблема, поэтому в целом ледовые условия оцениваются как легкие".

"Росатом" уверяет, что ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.

Фото: TASS

В "Гринписе" с такой оценкой не согласны. Еще в 2017 году, когда "Ломоносов" базировался в Петербурге, активисты разворачивали баннеры:

"Нет плавучему Чернобылю".

С экоактивистами тогда соглашались и некоторые ликвидаторы Чернобыля, которые опасались запуска реакторов "Ломоносова" прямо на петербургском заводе. "Мы категорически против плавучей АЭС в центре города, потому что все может случиться. Хватит нам одной ЛАЭС в Сосновом Бору, кстати, аналогичной Чернобыльской", - говорил тогда Василий Найда, председатель Общероссийской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль".

"Росатом", который планировал испытать ПАЭС на "Балтийском заводе", решил перенести погрузку топлива и испытания в Мурманск.

Правда, в "Гринписе" остались довольны лишь частично: "Перенос испытаний этого "ядерного Титаника" подальше от глаз общественности не делает его менее опасным, - говорил Ян Хаверкамп, ядерный эксперт "Гринпис" Центральной и Восточной Европы. - Плавучие атомные электростанции в основном планируют использовать вблизи береговых линий и мелководья. Атомная станция не может перемещаться сама и имеет плоскодонный корпус, поэтому, вопреки заверениям в ее безопасности, она особенно уязвима для цунами, а ведь есть и другие серьезные риски: суровые ледовые условия, опасность терроризма, ядерные отходы".

Замдиректора Физического института академии наук Владимир Балакин уверен, что поводов для беспокойства нет. "Строители думают больше всего о безопасности, поэтому извержение какого-нибудь вулкана более опасно для Земли, чем то, о чем вы говорите. Так что никакого беспокойства не должно быть", - сказал он "Евроньюз".

"Выставочный экземпляр"

"Ломоносов" на Чукотке станет демонстрационным экспонатом - так покупатели из-за рубежа могут оценить его потенциал и заинтересоваться плавучей атомной электростанцией, не скрывают в "Росатоме".

"Одной из стратегических целей "Росатома" является разработка и вывод на рынок новых продуктов, приносящих корпорации коммерческую прибыль. Мы видим возможность использования плавучих энергоблоков в труднодоступных районах не только России, но и в странах Африки и Азии", - говорил глава дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала "Концерн Росэнергоатом" Виталий Трутнев.

ПАТЭС, оснащенная двумя реакторными установками, по оценкам производителей может обеспечивать электроэнергией город в 100 тысяч человек. Во всей Чукотке проживает менее 50 тысяч человек.

Основываясь на этом, руководитель проекта энергетической программы "Гринпис России" Рашид Алимов утверждает: "Появление плавучей АЭС вызвано отнюдь не реальными потребностями Чукотки".

Глава "Росатома" Алексей Лихачев уже говорил, что госкорпорация получила предложение о кооперации по созданию плавучих энергоблоков в Латинской Америке, а также ведет переговоры по проекту плавучей АЭС со странами Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Несмотря на то, что реакторы на первой плавучей АЭС еще не запущены, "Росатом" уже работает над вторым поколением ПАТЭС, которое, как обещают, будет компактнее предыдущего.