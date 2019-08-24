NASA поделилось подробностями новой лунной миссии 24.08.2019, 14:06

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал во Флориде летом 2021 года.

В рамках новой лунной миссии на спутник Земли собираются доставить необходимые технологии, чтобы заложить основу для будущих полетов космонавтов на Луну, пишет «Вокруг света».

Первым космическим кораблем США, который приземлится на поверхность Луны за последние 50 лет, станет беспилотный роботизированный посадочный модуль. Созданием модуля займется компания Astrobotic Technology Inc, он будет запущен через два года с помощью ракеты-носителя Vulcan United Launch Alliance.

Компания Astrobotic стала одним из девяти предприятий, которые будут участвовать в проекте на 2,6 млрд долларов. Она займется разработкой небольших космических аппаратов и других технологий для 20 миссий по исследованию поверхности Луны в течение следующего десятилетия.

Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал во Флориде летом 2021 года. Для ракеты-носителя Vulcan запуск будет первым и станет основным испытанием. Ракета принадлежит United Launch Alliance, компании для запуска космических аппаратов по заказу правительства США, и должна стать основным конкурентом для SpaceX и других частных компаний.

В рамках новой лунной миссии на спутник Земли собираются доставить необходимые технологии, чтобы заложить основу для будущих полетов космонавтов на Луну. Согласно графику, установленному администрацией Дональда Трампа, полеты американцев на Луну должны возобновиться к 2024 году.

Компании Astrobotic NASA уже выделила 79,5 млн долларов для первой миссии на Луну, в ходе которой на ее поверхность будут доставлены 28 грузов из 8 стран мира, включая США и Мексику.