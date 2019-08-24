Российский корабль «Союз» с роботом «Федором» могут затопить 13 24.08.2019, 15:01

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Иллюстрационное фото

Если он во второй раз не пристыкуется - его затопят в Тихом океане.

Утром 24 августа 2019 года корабль «Союз МС-14» не смог с первой попытки пристыковаться к Международной космической станции. Вторая попытка пройдет в понедельник, 26 августа. В случае повтора неудачи корабль с роботом придется утопить в Тихом океане, пишет «Хайтек».

Стыковка «Союз МС-14» с МКС была запланирована на 8:30 по московскому времени, однако в 8:25 корабль приблизился к стыковочному модулю на расстояние в 80 метров, но не смог стабилизировать свое положение.

В 8:35 стыковка была отменена. Сейчас «Союз МС-14» находится на безопасном расстоянии в 300 м от МКС. Проблема со стыковкой произошла из-за сбоя в работе автопилота «Курск»: ему не удалось стабилизировать корабль.

Комментарий первого заместителя генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимира Соловьева о стыковке корабля #СоюзМС14.



Повторная стыковка с Международной космической станцией будет утром 26 августа pic.twitter.com/mLU84ecE7y — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 24, 2019

Представители НАСА главной проблемой называют сбой в усилителе системы «Курск» на борту МКС, а в Роскосмосе причиной сбоя считают «ранее не встречавшиеся колебания корабля».

#SoyuzMS14



The spacecraft is currently staying afar from the ISS, the docking is scheduled for the reserve date. The crew and the ISS are safe. pic.twitter.com/WWZFgYnX8E — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 24, 2019

Повторная попытка стыковки назначена на 8:00 26 августа. На МКС перед стыковкой еще раз проверят всю аппаратуру. В случае, если космонавты не смогут пристыковать беспилотный «Союз МС-14» к МКС за неделю — именно на столько в нем хватит топливо, его придется затопить в Тихом океане.