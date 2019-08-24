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Российский корабль «Союз» с роботом «Федором» могут затопить

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  • 24.08.2019, 15:01
  • 3,741
Российский корабль «Союз» с роботом «Федором» могут затопить
Иллюстрационное фото

Если он во второй раз не пристыкуется - его затопят в Тихом океане.

Утром 24 августа 2019 года корабль «Союз МС-14» не смог с первой попытки пристыковаться к Международной космической станции. Вторая попытка пройдет в понедельник, 26 августа. В случае повтора неудачи корабль с роботом придется утопить в Тихом океане, пишет «Хайтек».

Стыковка «Союз МС-14» с МКС была запланирована на 8:30 по московскому времени, однако в 8:25 корабль приблизился к стыковочному модулю на расстояние в 80 метров, но не смог стабилизировать свое положение.

В 8:35 стыковка была отменена. Сейчас «Союз МС-14» находится на безопасном расстоянии в 300 м от МКС. Проблема со стыковкой произошла из-за сбоя в работе автопилота «Курск»: ему не удалось стабилизировать корабль.

Представители НАСА главной проблемой называют сбой в усилителе системы «Курск» на борту МКС, а в Роскосмосе причиной сбоя считают «ранее не встречавшиеся колебания корабля».

Повторная попытка стыковки назначена на 8:00 26 августа. На МКС перед стыковкой еще раз проверят всю аппаратуру. В случае, если космонавты не смогут пристыковать беспилотный «Союз МС-14» к МКС за неделю — именно на столько в нем хватит топливо, его придется затопить в Тихом океане.


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