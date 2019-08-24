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Таможенники предупредили о трудностях с пересечением литовской границы в субботу

  • 24.08.2019, 15:10
Таможенники предупредили о трудностях с пересечением литовской границы в субботу

Виной всему – обновление программного обеспечения.

По информации, полученной от литовской таможенной службы, 24 августа 2019 с 09.00 до 18.00 (ориентировочно) по белорусскому времени, в информационных таможенных системах Литвы будут проводиться работы по обновлению программных продуктов, что повлияет на ритмичность приема грузового транспорта сопредельной стороной, - говорится в сообщении на сайте Таможенного комитета.

Например, по состоянию на 14-45 в очереди на пропускном пункте Котловка стоят 40 автомобилей. Перевозчикам просьба учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать не самые популярные направления.

Напоминаем, что информация об очередях на границе оперативно обновляется на сайте ГПК каждые два часа.


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