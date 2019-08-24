Северная Корея провела ракетные пуски 24.08.2019, 15:35

Две ракеты были выпущены в сторону Японского моря.

Япония заявила, что Северная Корея произвела пуски двух ракет, которые не достигли японской территории. Южная Корея подтвердила эту информацию, сообщив, что две ракеты были выпущены в сторону Японского моря, передает «Голос Америки».

Официальный представитель США, выступая на условиях анонимности, сказал, что Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности.

Серия пусков ракет, осуществленных Северной Кореей после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в июне осложнила попытки возобновить американо-северокорейские переговоры о будущем ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Высокопоставленный представитель администрации США сказал: «Нам известны сообщения о запуске ракет из Северной Кореи, и мы продолжаем следить за ситуацией. Мы проводим консультации с нашими японскими и южнокорейскими союзниками».