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«Дешевле заплатить штраф, чем «дорожный налог»

  • 24.08.2019, 15:45
«Дешевле заплатить штраф, чем «дорожный налог»

Что белорусы думают о техосмотре.

Есть те, кто считает, что дешевле заплатить штраф, чем так называемый «дорожный налог». Другие убеждены, что техосмотр нужно проходить в первую очередь для своей безопасности, а не для ГАИ, пишет сайт kurjer.info.

С 7 по 15 августа в Слуцком районе инспекторы ДПС уделяли «особое внимание» наличию техосмотра у автомобилей: из 500 проверенных транспортных средств у 93-х — ТО отсутствовал.

Что белорусы думают о техосмотрах:

Валентин Слуцкий: «По вашей логике, если человек имеет личный автомобиль, то должен просто так платить за него оброк в казну. Ну, а если человек зарабатывает и может себе позволить не один автомобиль, то он буржуй и кулак и его надо срочно раскулачить… Забывайте уже гнилой совок, когда автомобиль был один на подъезд. В цивилизованном мире авто не роскошь, а средство передвижения».

Александр Лещенко: «Эти личные авто стоят по 500 $. И если вы живёте в городе, где постоянно ходят автобусы, то попытайтесь выехать и вернуться на автобусе из деревень».

«Дороги и правда ужас. Экономят, а деньги с выделенного бюджета в карман гребут. Максимум 1 неделю дорога будет нормальная, а после — ужас».

«Пора массово продавать ТС и уезжать из страны на ПМЖ».

Илья Самусевич: «Я из тех, кто знает, где ездить. Я лучше эти деньги в машину вложу. А по минским кольцевым и М1 не езжу, а деньги только туда и идут. Вот когда сделают хотя бы у нас на улице, тогда буду платить и проходить. А так я последний раз каток видел в 1995 году. Содержать бедное государство не хочу, мне есть кого кормить».

Димон Лапицкий: «Если вы прошли ТО, это не значит, что у вас в течение года не откажут тормоза или не отвалится колесо. Для себя достаточно вовремя всё менять, а не бежать ТО проходить».

Игорь Кобель: «Наличие техосмотра ещё ничего не говорит о техническом состоянии транспортного средства».

Дмитрий Марчук: «Лучше пусть усиленно проверят состояние дорог».


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