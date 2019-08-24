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Призыв в белорусскую армию увеличат на 3000 человек

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  • 24.08.2019, 16:01
Призыв в белорусскую армию увеличат на 3000 человек

Власти используют закон «об отсрочках».

Владимир Макаров, отвечающий за информацию в главном управлении идеологической работы Минобороны, заявил, что изменения в законодательстве позволят увеличить призыв в армию на 3000 человек. Об этом передает «Белсат».

«Те меры, которые приняты, позволят с будущего года в ходе призыва увеличить число призванных на 3 тыс. человек, и мы даже не достигнем уровня в 10 тыс. Тем не менее эти меры позволят выполнять задачи мирного времени. Одновременно это позволит нам поддерживать необходимый уровень военнообученного резерва», – подчеркнул Макаров.

Представитель Минобороны отметил: очень важно, чтобы в стране было достаточно граждан, прошедших военную службу.

«Армия в 50 тыс. или даже 80 тыс. человек не сможет защитить такую страну, как Беларусь. Чтобы защитить государство в случае реальной военной угрозы, Вооруженные Силы понадобится увеличить в несколько раз. Официально была объявлена цифра в 2018 году — вплоть до полумиллиона, включая территориальную оборону. Для этого необходимо иметь обученный резерв. Так вот этот резерв, который за последние четверть века у нас подготовлен, составляет около полумиллиона человек, даже чуть больше. Его хватит лет на десять вперед, и важно, чтобы с 2030 года у нас это количество не уменьшилось», – сказал Макаров.

Напомним, 24 июля Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Изменения в законодательство предусматривают сокращение оснований для предоставления отсрочек от призыва. Например, введен принцип одноразовости отсрочки во время получения образования.


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