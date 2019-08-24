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Названы шесть стоящих сериалов сентября

  • 24.08.2019, 17:24
  • 1,611
Названы шесть стоящих сериалов сентября

В подборке каждый найдет сериал для себя.

Заканчивается август, а значит пора узнать, какие сериалы мы будем смотреть в первый месяц осени. Редакция The Village Беларусь собрала шоу, на которые стоит обратить внимание, если в сентябре не повезет с погодой и придется сидеть вечерами дома.

Wu-Tang: Американская сага

4 сентября

Биографическая драма о становлении Wu-Tang Clan, одной из самых значимых икон американского хип-хопа. Сериал расскажет о нью-йоркском пареньке Бобби RZA Диггсе, который загорелся идеей собрать музыкальную группу.

За шоу отвечают Крейг Зиск («Бруклин 9-9») и Тара Николь Вейр («Коварные горничные»).

Титаны

6 сентября

Продолжение сериала от DC Universe, рассказывающее о приключениях «Титанов», команды молодых супергероев.

Невероятное

13 сентября

Восьмисерийное шоу от Сюзанны Грант, сценаристки «Эрин Брокович», снятое по мотивам реальных событий.

В центре сюжета история 18-летней школьницы Мари Адлер.

Американская история ужасов: 1984

18 сентября

Нет, это не отсылка к антиутопии Джорджа Оруэлла. Знаменитая антология ужасов на этот раз расскажет про летний лагерь «Редвуд», в который на каникулы приезжает группа подростков. Но никто из них не догадывается, что по соседству живет серийный убийца. Никто не заметил параллелей с «Пятницей 13-е»?

Калейдоскоп ужасов

26 сентября

Успех «Американской истории ужасов» оказался заразительным, и теперь еще один канал пытается повторить успех шоу от FX. Продюсером сериала выступил Грег Никотеро, знаменитый мастер по гриму и постановщик спецэффектов для фильмов ужасов.

Сериал основан на одноименном фильме 1982 года и будет состоять из 12 историй от Стивена Кинга, Джо Хилла и Джо Лансдэйла, разбитых на 6 серий.

Политик

27 сентября

Сатирическая комедия от Netflix, рассказывающая об амбициозном студенте Пэйтоне Ховарде, с детства мечтающим стать президентом США. И жизнь дает шанс. Вот только главный приз его первой политической гонки — звание президента студенческого сообщества.

Создатели обещают, что на примере истории Ховарда расскажут о пути, которым проходит каждый американский политик в погоне за властью.


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