Сколько людей на самом деле живет в России? 10 24.08.2019, 17:44

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Причины сокрытия реального количества населения в РФ весьма интересны.

Так, друзья — сегодня немного отвлечемся от советской тематики и поговорим о такой интересной теме, как реальное количество населения в России, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Вопрос не такой праздный, как может показаться на первый взгляд, и причины сокрытия реального количества населения в России могут быть весьма интересными. Об этом я подробно расскажу в последнем разделе поста.

Если поискать в интернете реальные цифры населения России, то везде вы увидите разные цифры — официальная статистика называет цифру в 146 миллионов человек, рассказывая также и о том, что каждый год население прибывает в среднем на 0,1%. Неофициальные же данные существенно называют существенно более низкие цифры — я встречал цифры в 120, 113 и 100 миллионов человек, а различные конспирологические теории даже говорят, что в реальности в России осталось не более 70-80 миллионов человек.

Итак, в сегодняшнем посте — выясняем, сколько людей на самом деле осталось в России.

Что говорит официальная статистика?

Как я уже написал в начале поста, официальная российская статистика утверждает, что в России в настоящий момент проживает 144,5 миллиона человек, а население продолжает увеличиваться. Именно такая цифра представлена в гугле по запросу "население России", а Росстат называет даже более высокие цифры — 146,781 миллионов человек.

Тут надо понимать один важный момент — в несвободной стране, управляемой несменяемой властью (какой сейчас является Россия) статистика всегда служит государству. Национальной идеей (бзиком) России при путинизме стала идея прирастания людьми и территориями — причём не так, как это происходит в развитых странах (путём привлечения людей на экономически благоприятную территорию), а путём захвата — так, например, после Крымнаша Путин во всеуслышанье заявил, что в России якобы "проживает 160 миллионов человек".

Рассказы о постоянном приросте населения являются одной из "скреп" в нынешней России — именно поэтому я бы с осторожностью относился к любым рассказам властей и официальной статистике о том, сколько людей на самом деле проживает в России — так как реальные цифры могут очень существенно отличаться от тех, которые называет официальная пропаганда.

Альтернативные цифры и «индекс зерна».

А теперь давайте посмотрим, какие цифры называют альтернативные источники. Согласно неофициальным данным, в России с 1992 и в последующие 20 лет идёт не прирост, а непрерывная убыль населения — с разной скоростью в разные годы. Рекордная убыль населения пришлась на 2000 год — когда население России уменьшилось почти на 1 миллион человек (на 960 тысяч) и никогда не составляла менее 200 тысяч в год. Короткий скачок был лишь в 2014 году — население прибавилось на 33,7 тысячи человек, но потом цифры вновь пошли на убыль.

Согласно этим данным, в реальности в России проживает не 146, а 133 миллиона человек, а остальные миллионы — являются либо приписками, либо компенсируются за счёт мигрантов из азиатских частей бывшего СССР. Другие источники, говоря о реальном населении России, называют и вовсе цифры не более 70-80 миллионов человек — подкрепляя такие подсчёты так называемым "индексом зерна" — количеством собираемого и потребляемого в стране зерна. Согласно этой теории, в стране потребляется в среднем примерно 1 тонна зерна на 1 человека в год.

Так, например, в 2017 году в Беларуси собирали около 9-10 миллионов тонн зерна, из которых 1 млн. тонн отправили на экспорт, что примерно соответствует населению нашей страны в 9,5 млн. человек, а в США в том же 2017 году собрали около 421 миллиона тонн зерновых, при этом экспортировав около 30 миллионов — оставшиеся 390 тонн зерна с запасом соответствуют количеству населения США в 330 млн. человек.

Что же касается России — то в том же 2017 году, как нам бодро сообщает Телеграфное Агентство Советского Союза, составил 134 миллиона тонн. Но при этом та же Россия экспортировала целых 50 миллионов тонн из этих 134 собранных миллионов, оставив в стране, фактически, только 84 миллиона тонн зерна — о чём с глупой бравадой сообщают те же кремлёвские СМИ. Вот он российский экспорт, скоро и 100 миллионов тонн зерна экспортируем!

Если принять "индекс зерна" за чистую монету, то выходит, что в в реальности в России проживает не более 80-90 миллионов человек. И даже если значительно, ну скажем на треть уменьшить "индекс зерна", и от 1 тонны зерна на жителя в год оставить 700 килограммов — то и в этом случае получаются цифры лишь около 110-120 миллионов, и уж точно далёкие от заявленных официальной статистикой 146 миллионов.

Мёртвые избиратели. Вместо эпилога.

А теперь самое интересное. Если предположить, что реальное количество населения России действительно значительно (на десятки миллионов) отличается от заявленной Росстатом цифры в 146 млн, то возникает закономерный вопрос — зачем и кому это нужно? Скажите людям правду, да и всё.

Как мне видится ситуация — причины здесь две. Первая причина — собственно, пропагандистская. Любая империя развивается по законам массы, описанных ещё Элиасом Канетти — либо она разрастается, либо она разваливается. У жителей любой диктаторской страны важно поддерживать ощущение верного направления общего движения. Вот, смотрите, население растёт, всё в порядке, а то что голодно, холодно и санкции — так то враги воду мутят.

Ну а вторая причина — это, собственно, наличие "мёртвых душ" для всевозможных электоральных приписок и манипуляций на выборах. "Мёртвые избиратели" (люди, которых на самом деле давно нет) продолжают исправно ходить на выборы и ставить галочки в нужных властям графах бюллетеня. Делается достаточно просто — скажем, на каком-то избирательном участке голосует 700 человек, половина которых голосует за провластного кандидата, а вторая половина — против. В избирательные протоколы вносятся имена ещё 300-400 несуществующих (давно умерших либо выехавших из страны) людей, которые голосуют "в нужном ключе", из-за чего власть побеждает со значительным перевесом. Время от времени такие случаи просачиваются в прессу, но я думаю что это только капля в море от того, что там происходит на самом деле...

Такие дела.

А как вы думаете — какая реальная численность населения в России в 2019 году?

Напишите в комментариях ваше мнение, интересно почитать.