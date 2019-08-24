Синоптики: В воскресенье будет до +28°С

Синоптики: В воскресенье будет до +28°С1
- 24.08.2019, 17:55
Осадков не ожидается.
25 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +22..+28°С, пишет Гидромет.
26 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +22..+29°С.