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Синоптики: В воскресенье будет до +28°С

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  • 24.08.2019, 17:55
Синоптики: В воскресенье будет до +28°С

Осадков не ожидается.

25 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +22..+28°С, пишет Гидромет.

26 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +22..+29°С.


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