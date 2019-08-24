Видеофакт: Могилевчанин разгромил магазин, когда продавщица отказалась добавить ему на сгущенку 6 24.08.2019, 18:08

2,113

Хулигана задержали.

30-летний могилевчанин устроил разгром в продуктовом магазине. Об этом сообщили в Могилевском отделе Департамента охраны, пишет сайт mogilev.online.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел за хлебом, молоком и сгущенкой. Когда денег на этот набор продуктов не хватило, могилевчанин почему-то решил, что ему добавит продавщица. Получив отказ, отреагировал неадекватно: мужчина устроил в магазине разгром.

Покупатель замахивался на продавщицу, угрожая физической расправой, швырнул в женщину коробки с товаром, опрокинул шкаф.

Могилевчанина задержали. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 УК РБ «Хулиганство».