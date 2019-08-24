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На заводе «БелДжи» под Борисовом произошла авария

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  • 24.08.2019, 18:25
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На заводе «БелДжи» под Борисовом произошла авария

Работу на заводе еще не наладили.

Авария на крупном автомобильном заводе "БелДжи" под Борисовом. Вчера здесь прорвало промышленный трубопровод с бензином, сообщает телеграм-канал NEXTA. Есть как минимум один пострадавший.

- Это произошло на линии выпуска, где полностью готовые автомобили заправляют топливом, - рассказали несколько источников на предприятии. - Труба, через которую это делается, проходит под полом цеха. Она и лопнула. Руководство от греха подальше тут же распорядилось: всем рабочим идти по домам. Но нескольких отправили устранять аварию. В итоге один их них надышался парами бензина, и с острым отравлением его увезли на скорой. Также на завод приезжали спасатели МЧС.

По данным телеграм-канала, работу на "БелДжи" после поломки пока толком не наладили.

СЗАО «БЕЛДЖИ» — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely.


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